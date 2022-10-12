Çekya, 25 Ekim'den itibaren Rusya vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, 25 Ekim'den itibaren, Avrupa Birliği'nin herhangi bir üye ülkesi tarafından verilmiş geçerli bir Schengen vizesine sahip olan Rusya vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Çekya'da Rusya vatandaşlarını sınırlarını kapatma kararı aldı. Çekya'da bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Schengen vizesine sahip olan Rusya vatandaşlarının Çekya'daki uluslararası havaalanlarından ülkeye giriş yapamayacaklarını açıkladı. Lipavsky, "25 Ekim'de yeni tedbirler alacağız. Turizm, spor veya kültür amacıyla düzenlenmiş Schengen vizesine sahip Rusya Federasyonu vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmeyecek. Rus rejiminin sivil hedefleri bombaladığı bir durumda buna göz yumamayız" dedi.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan ise, karar ile ilgili olarak kabine üyelerinin tamamının hemfikir olduğunu belirterek, "Polisin böylesi durumlarda nasıl hareket edeceğine dair mevcut talimatları var. Bu karar, Çekya'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı net duruşunu gösteren bir önlemdir" dedi.

Seferberlikten kaçan Ruslara insani vize verilmeyecek

Çekya Senatosu, Ukrayna'daki Rus saldırganlığı nedeniyle seferberlikten kaçan Rusların, ülkede güvenlik riski oluşturabileceği gerekçesiyle insani vize almayacaklarını açıkladı. Senato, 20 ve 21 Ekim'de gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde hükümet ile bu konuda anlaşma sağladı. Senato tarafından yapılan açıklamada, "Rus saldırganlığının her tırmanışında, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım artırılarak açık ve güçlü bir şekilde yanıt verilmelidir" denildi.

Çekya, sınırlarını Ruslara kapatan 3'üncü AB ülkesi

İçişleri Bakanlığın verilerine göre, her gün 200'e yakın Rus vatandaşı uluslararası havalimanları üzerinden Çekya'ya seyahat ediyor. Çekya, alınan bu karar ile Polonya ve Finlandiya'nın ardından sınırlarını Rus turistlere kapatan 3'üncü Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu. Çekya, Ukrayna'nın işgalinden bir gün sonra, yani 25 Şubat'ta Rusya vatandaşlarına vize verilmesini askıya alan ilk AB üyesi olmuştu. Hala yürürlükte olan yasak, daha sonra insani durumlar hariç olmak üzere Belarus vatandaşlarına da uygulanmaya başlanmıştı.

Birçok Avrupa ülkesi sınırlarını Ruslara kapatmıştı

Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, 19 Eylül itibarıyla Rus vatandaşlarına sınırlarını kapatmıştı. AB ülkelerine Schengen vizesi olanlar da dahil olmak üzere turistik veya zaruri olmayan amaçla ziyaret gerçekleştirecek tüm Rusya vatandaşlarını içeren kısıtlamadan Rus muhalifler, diplomatlar, nakliye işi ile uğraşan kişiler, AB vatandaşlarının aile fertleri ve AB ülkelerinde oturma izni bulunanlar muaf tutulacağı ifade edilmişti.

Finlandiya ise, Rusların ülkeye girişinin artık Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle 30 Eylül'de Rusların ülkeye girişinin yasaklamıştı. Yasaktan, aile ziyaretlerinin yanı sıra iş ve eğitim amaçlı ziyaretler muaf tutulmuştu. - PRAG