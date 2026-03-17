Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çelik: Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ın egemenliğini koruyacak

17.03.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Çelik, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ın haklarını koruma yeteneğini vurgulayarak, provokasyonlara karşı duracaklarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının ve menfaatlerinin korunması konusunda garantör ülke olarak Türkiye'nin tereddütsüz hareket etme kabiliyeti olduğu zaten net bir şekilde bilinmektedir." dedi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hiç kimsenin provokasyonuna gelmeyeceğini, kimsenin çatışmasının ya da vekalet savaşının parçası olmayacağını vurgulayan Çelik, "Türkiye, milli güvenliğini koruma konusunda hassas ve bunu yerine getirme konusunda da bedeli ne olursa olsun bunu göze alacak ülkelerin başında gelir. Türkiye bunu ispat da etmiştir. Birilerinin egemenlik haklarımızı korumak adına bizi kumpasa çekmesine ya da kumpaslar üzerinden egemenlik haklarımızla ilgili bir tartışma açılmasına müsaade etmeyiz. Egemenlik haklarımız, milli güvenliğimiz kendi öz dinamiklerimizle değerlendirdiğimiz bir konudur." diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan ile arasını açmaya çalışanların olduğunu belirten Çelik, "Her politikamızın aynı olması gerekmiyor ama Azerbaycan ile ebedi bir kardeşliğimiz var. ve bunun adını da 'iki devlet tek millet' olarak koymuşuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasında düzenli ve kardeşane görüşmeler her zaman devam etmektedir. Ama Türkiye ile can Azerbaycan'ı karşı karşıya getirmeye çalışan kampanyaları da elimizin tersiyle bir kenara attığımızı ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'de istikrarsızlık yaratacak adımlardan uzak durulması gerekir"

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmasının yanlış olduğunu, aynı şekilde Rum kesiminin İsrail ile yakın işbirliğinin Doğu Akdeniz'de istikrarsızlık ürettiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Şimdi birtakım Avrupa Birliği ülkeleri, Rum kesiminin güvenliğini korumak adına oraya savaş gemisi göndereceklerini ya da görünürlüklerini artıracaklarını söylüyorlar. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Avrupa Birliği, net bir şekilde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda güvenlik değerlendirmeleri, güvenlik vizyonu açısından ne kadar etkisiz olduğunu göstermiştir. Şimdi Doğu Akdeniz'de bu karmaşa varken Rum kesiminin şımarıklıklarının ya da birtakım Siyonist ittifaklarının peşine takılarak Akdeniz'de daha fazla istikrarsızlık yaratacak adımlardan mutlaka uzak durulması gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının ve menfaatlerinin korunması konusunda garantör ülke olarak Türkiye'nin tereddütsüz hareket etme kabiliyeti olduğu zaten net bir şekilde bilinmektedir."

"Cumhuriyet Halk Partisi kes-kopyala-yapıştır gündemiyle hareket ediyor"

Çelik, açıklamalarının ardından bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarına ilişkin sorusuna da yanıt verdi.

Bütün devlet görevlilerinin düzenli olarak mal varlıklarını bildirdiklerini belirten Çelik, Özel'in önüne koyulan bir iddia silsilesini "büyük bir icat" gibi okuduğunu ve her seferinde bunun yalan tarafına düştüğünü pek çok konuda gördüklerini dile getirdi.

"Bölgede savaş var, bölgede her taraf yanıyor. Tutmuş bir kişi Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alıyor, o da Özgür Özel." diyen Çelik, "Şimdi Yunanistan'da bir siyasetçinin Türkiye'nin savunma sanayisini hedef almasını anlarsın. Etrafımızda bizi rakip olarak gören bir ülkenin Türkiye'nin savunma sanayisini hedef olarak almasını anlarsın. Bu iş niye Özgür Özel'e düşüyor? Her zaman söyledim. Burada şöyle bir şey var. Bu kadar köklü bir partide orijinal bir siyaset üretilemiyor, kendine has bir siyaset yok. Cumhuriyet Halk Partisi kendi gündemine hakim değil, kes-kopyala-yapıştır gündemiyle hareket ediyor." şeklinde konuştu."

CHP Genel Başkanı Özel'in, Gürlek'in mal varlığına yönelik iddialarının havada kaldığını ifade eden Çelik, "Cumhuriyet tarihinde şu rekora sahiptir Özgür Özel, bu rekoru kimse kıramayacak. Silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. O kadar çok yanlış yapıyor ki sürekli silgiyi kullanmak durumunda kalıyor." dedi.

Çelik, CHP'ye oy veren vatandaşlara saygı duyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bakanımız da açıklamasında söyledi. Varsa bir delili, belgesi gitsin yargıya. Bu kaçıncı defadır aynı şeyi söylüyor. Geçmişte başka bakanlarımızla ilgili de tamamen dedikodu olan açıklamalar yaptı ve zaten grup kürsüsünden bakanlarımızla ilgili şunu diyor; 'bu böyledir' demiyor. 'bana böyle dediler', 'böyle diyorlarmış', 'böyle duydum'. Burası magazin derneği değil. Siyasetin kendine göre bir denklemi var. Adalet Bakanı'mızla ilgili söylediği şeylerin hiçbirinin bir zemini yok. Özgür Özel, o temelsiz iddialar temelinde bizim arkadaşlarımızın mal varlığıyla uğraşacağına, kendi partisindeki arkadaşlarının gündeme getirdiği ve diğer CHP'lilerin mal, mülk ilişkileriyle ilgili ortaya koydukları bu gayrimeşru ilişkilerle uğraşsın."

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:20:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.