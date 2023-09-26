Cemal Enginyurt, belediye başkanı olmak istiyor! Hayallerini süsleyen şehri ilan etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından dağıldığı belirtilen Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, genel seçimlerdeki ittifak ortaklarından Demokrat Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı FOX Tv canlı yayınında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini ifade etti.

ADAY OLMAK İÇİN TEK ŞARTI VAR

Adaylık için tek bir şartı olduğunu ifade eden Enginyurt, "Hep Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmak gibi bir hayalim var. Bu hayalim de devam ediyor. Şimdi bu hayalimizi, yerel seçimlerde Ordulular da bizi destekler 'aday ol' derlerse; Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti de bir işbirliği yaparsa Ordu Büyükşehir Belediyesi başkanlığına talibim" dedi.