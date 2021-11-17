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Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi - Son Dakika

Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi

17.11.2021 09:11

MHP Lideri Bahçeli'nin "Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim, beyanat kuşku vericidir" ifadesine yanıt veren Cemil Çiçek; "Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa öyle anlasın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu sistem (yüzde 50+1) doğru olmamıştır, bugün de gelecekte de sıkıntı çıkarır. Şahıslardan ayrı söylüyorum. Hiç gerek yoktu. Daha farklı bir sistem olabilirdi. Vakit de geçti ama kimsenin kimseyle görüştüğü de yok" diyerek yeni bir tartışma başlatmıştı.

BAHÇELİ'DEN ÇİÇEK'E TEPKİ: DİLİNİZİN ALTINDA SAKLADIĞINIZ BİR ORAN MI VAR?

Çiçek'in yüzde 50+1 sözlerine sert tepki ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Cemil Çiçek, yüzde 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız? Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor, farkında mısınız? Yüzde 50+1 kaos olmasın diye belirlendi, bunu da mı inkar ediyorsunuz? Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları için seri toplantılar düzenlediği bir dönemde, tesadüfe bakınız ki Sayın Çiçek'in beyanatı her anlamda dikkat çekicidir. ve bize göre kuşku vericidir" ifadelerini kullandı.

CEMİL ÇİÇEK'TEN YANIT GECİKMEDİ: KİM NASIL ANLIYORSA ANLASIN

MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek'ten yanıt gecikmedi. Sözcü'den Aytun Erkin'e konuşan Çiçek, "Artık bir şey demiyorum. Ben sizinle yaptığım röportajda söylemiştim: Doğrusu siz gazetecilik yapıyorsunuz. İtirazlarım çok açık. Ama fikir değil ben tartışılıyorum. Kusura bakmayın bundan sonra beyanat vermeyeceğim. Benim söylediğim belli Sayın Bahçeli'nin de. Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın. Bir kez daha söylüyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Açıklamalarım ortada. Değerlendirmesi gerekenler değerlendirir. Ayrıca açıklama yapmam gerekmez.

"GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ? DEDİKLERİM DOĞRU ÇIKIYOR"

Ama gördünüz değil mi? Dediklerim doğru çıkıyor. Fikirler değil ben tartışılıyorum. Bu ortam sağlıklı bir konuşma ortamı değil ki! İnsanlar konuşsa… Altını yeniden çiziyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Dolayısıyla kamuoyu nasıl değerlendirir, değerlendirmesi gerekenler nasıl değerlendirecektir."

KARAMOLLAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI İŞARET ETTİ

Cemil Çiçek'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verdiği yanıtta kullandığı "Konunun nasıl gündeme geldiği belli" ifadesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamaları işaret ettiği iddia edildi.

Karamollaoğlu 11 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemi "istikrar" vurgusuyla savunduğunu, sadece Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından "50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık" şikayetinde bulunduğunu söylemişti.

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Cemil Çiçek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi - Son Dakika
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