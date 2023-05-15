Cengiz Çandar, Türkiye'ye 7 yıl sonra geldi ve milletvekili oldu

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

İki parti YSK'ya itiraz etti! Oyların yeniden sayılmasını istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında 2. tur mesajı: 29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız

Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Hükümetin içinde yer alabiliriz

Hasan Cemal Meclis'e giremezken, Cengiz Çandar Diyarbakır milletvekili olmaya hak kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; İstanbul'da Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı.

Meclis'i en yaşlı üye olduğu için yönetecek Devlet Bahçeli, görevi kabul etmemesi halinde koltuğu Cengiz Çandar'a bırakacak