Cengiz Çandar, Türkiye'ye 7 yıl sonra geldi ve milletvekili oldu - Son Dakika
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Cengiz Çandar, Türkiye'ye 7 yıl sonra geldi ve milletvekili oldu

15.05.2023 14:36

Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü'nün davetiyle Mayıs 2016'da İsveç'e giden Cengiz Çandar, HDP yönetiminden gelen teklifi kabul ederek Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı olmuştu. 7 yıl sonra Türkiye'ye dönen Çandar, 14 Mayıs'ta Diyarbakır'da alınan oylarla Yeşil Sol Parti listesinden meclise girdi.

Türkiye seçimlere giderek siyasi tercini yaptı. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılma ihtimaline karşın, 28. dönem milletvekili seçiminde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adıyla seçime girdi. Aday listesinde yer alan gazeteciler Cengiz Çandar Diyarbakır'dan, Hasan Cemal ise İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

GAZETECİ HASAN CEMAL SEÇİLMEDİ

Hasan Cemal Meclis'e giremezken, Cengiz Çandar Diyarbakır milletvekili olmaya hak kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; İstanbul'da Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Milletvekilliğin düşürürlerse şaşırmamak gerekir Cevap Yaz 25 7 Yayından Kaldır
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Meclis'i en yaşlı üye olduğu için yönetecek Devlet Bahçeli, görevi kabul etmemesi halinde koltuğu Cengiz Çandar'a bırakacak Meclis'i en yaşlı üye olduğu için yönetecek Devlet Bahçeli, görevi kabul etmemesi halinde koltuğu Cengiz Çandar'a bırakacak TBMM'yi en yaşlı üye olan Devlet Bahçeli yönetecek! Kabul etmezse koltuğa Cengiz Çandar oturacak TBMM'yi en yaşlı üye olan Devlet Bahçeli yönetecek! Kabul etmezse koltuğa Cengiz Çandar oturacak

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Son Dakika Politika Cengiz Çandar, Türkiye'ye 7 yıl sonra geldi ve milletvekili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cengiz Çandar, Türkiye'ye 7 yıl sonra geldi ve milletvekili oldu - Son Dakika
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