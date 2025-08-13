Çerçioğlu\'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasıyla kesinleşti. Özel "Özlem Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler" ifadelerini kullanırken, Çerçioğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

ÇERÇİOĞLU: ÖZCAN'A HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Kasım 2022'de İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen eski Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile ilgili Özlem Çerçioğlu belediye meclisindeki konuşmasında, "Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'naydı. Bu halkın oyuyla değil. Ben o bölgede çalıştım emeklerimi, hakkımı helal etmiyorum" demişti.

ÖZCAN: YERDEN GÖĞE KADAR HAKKIMI HELAL EDİYORUM

Konuya ilişkin Kürşat Engin Özcan'dan açıklama geldi. Çerçioğlu'na hakkını helal ettiğini söyleyen Özcan şu ifadeleri kullandı: "Aynı onuru yaşamış biri olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu hanımefendinin vermiş olduğu bu doğru karardan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Memleketimize, milletimize, Aydın'ımıza hayırlı olsun. Bu bir hizmet mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından gelmektedir ve memleketin tüm sorunlarına hakimdir. Süreçte elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yerden göğe kadar hakkımı helal ediyorum. Hizmet için çırpınan bir belediye başkanıdır."