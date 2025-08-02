Çeşme'nin Su İhtiyacı Karareis Barajı ile Karşılanacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karareis Barajı ile Çeşme'nin 2047 yılına kadar su ihtiyacının planlı ve amacına uygun olarak karşılanacağını bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Karareis Barajı'nda inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı, DSİ'nin sahada çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Çeşme'de kuraklık sebebiyle planlı su kesintilerinin yapıldığını hatırlatan Çankırı, bu uygulamanın özellikle yaz sezonunda vatandaşı mağdur ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız müsterih olsun, sorunun olduğu her yerde bizim için daima çözüm vardır. Merkezi hükümet olarak gereken her adımı atıyoruz. Baraj inşaatı tüm hızıyla sürüyor. CHP'li belediyeler ise halk susuz kalmışken hükümeti suçlayan açıklamalarda bulunuyor. Bu millet kimin çalıştığını, kimin konuştuğunu görüyor. Karareis Barajı ile Çeşme'nin 2047 yılına kadar su ihtiyacını planlı ve amacına uygun olarak karşılıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımı ile açılışını gerçekleştireceğiz."