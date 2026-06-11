Çeşme Turizm Projesi İzmir İçin Kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Turizm Projesi İzmir İçin Kritik

11.06.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Milletvekili Aksoy, Çeşme Projesi'nin İzmir'in kalkınmasında stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Çeşme Turizm Projesi'nin İzmir için stratejik bir kalkınma hamlesi olduğunu belirtti.

Aksoy yazılı açıklamasında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan başkanlığında iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyetle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Çeşme Turizm Projesi'ni değerlendirdiklerini ifade etti.

Projenin 2020 yılından bu yana çeşitli engellemelerle karşılaştığını anlatan Aksoy, İzmir'deki iş dünyası temsilcileriyle çok sayıda sivil toplum kuruluşunun projeye destek verdiğini ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın engel olduğunu belirtti.

Aksoy, projenin yalnızca bir turizm yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu proje İzmir'in turizm gelirlerini artıracak, uluslararası yatırımcıları bölgeye çekecek ve istihdama önemli katkılar sağlayacak stratejik bir kalkınma hamlesidir. İzmir'in doğal ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması önemli. Bu hassasiyet korunarak sürdürülebilir turizm anlayışıyla da hareket edilmesi gerekiyor. İzmir'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak, yeni istihdam alanları oluşturacak ve kentin turizm potansiyelini daha ileri seviyelere taşıyacak bu proje için tüm paydaşların katkısıyla İzmir için ortak bir vizyon oluşturulmalı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, Turizm, Çeşme, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Çeşme Turizm Projesi İzmir İçin Kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu’na sırtını döndü Bir tepki de Akbayram ailesinden Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı
Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 12:42:17. #7.13#
SON DAKİKA: Çeşme Turizm Projesi İzmir İçin Kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.