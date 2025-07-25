Cevdet Yılmaz IDEF 2025\'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret ederek stantları gezdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kendi savunma sanayiniz varsa, uluslararası ilişkilerde çok daha güçlü, milli politikalar izleme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Savunma Sanayi sadece güvenlik, bağımsızlık getirmiyor, aynı zamanda refah getiriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 4'üncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fuarı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik etti. Ziyaret sırasında stantları gezen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki protokol, yetkililerden bilgi aldı. Fuarda stantları gezen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Savunma Sanayiniz yoksa, başkalarının merhametine kalmışsınız demektir"

Açıklamalarında yerli ve milli üretime dikkat çeken Yılmaz, "IDEF'i gezdik, çeşitli ürünleri görme fırsatımız oldu. Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TSK Güçlendirme Vakfımızı, Milli Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum. IDEF artık uluslararası bir marka savunma sanayinde. Çok sayıda ülkenin, firmanın ilgi gösterdiği uluslararası bir fuar. Vatandaşlarımızın da çok yoğun ilgisi var. Burada da bir kez daha görmüş olduk. Savunma sanayiniz yoksa, başkalarının merhametine kalmışsınız demektir. Çevremizde yaşadığımız birçok hadise, başkalarının merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde olmadığımızı çok açık gösteriyor. Bağımsız bir ülke olmanın en önemli koşullarından biri, güçlü bir savunma sanayi sahibi olmaktır. Kağıt üzerinde bütün ülkeler bağımsız. Gerçek anlamda bağımsızlık güçle olabilecek bir şey. Bunun da en önemli unsurlarından biri, savunma sanayi. Kendi savunma sanayiniz varsa, uluslararası ilişkilerde çok daha güçlü, milli politikalar izleme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Savunma Sanayi sadece güvenlik, bağımsızlık getirmiyor, aynı zamanda refah getiriyor" dedi.

" Roketsan, Aselsan, Havelsan BAYKAR, TUSAŞ gibi markalarımız var, bunlarla iftihar ediyoruz"

Savunma sanayisinde bir devrim gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "Son 22 yılda, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, güçlü siyasi iradesiyle, savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik, büyük bir dönüşüm sağlandı. Geçmişte yüzde 20'lerde olan yerli milli üretimimiz, bugün yüzde 80'ler gelmiş durumda. Bununla da kalmadı savunma sanayimiz, bugün artık dünyanın dört bir yerine ürün satan bir savunma sanayimiz var. Geçen sene 7 milyar doları aştık, bu sene inşallah 8 milyar doları aşacağız. Orta vadede ise çift haneli ihracat yapan ülkelere Türkiye ulaşacak. Savunma sanayimizde 100 bin civarında çalışan var. Az bir rakam değil, nitelikli 100 bin istihdam üreten bir sektörden bahsediyoruz. 7 milyardan hesaplarsanız, çalışan başına 70 bin dolar ihracat yaptığımız bir sektör. Diğer hiçbir sektör, bu ölçüde bir ihracat büyüklüğü oluşturamıyor. Sektör büyüdükçe, ihracat rakamı da katma değer de yükselecek. Burada elde ettiğimiz gelirler, toplumumuzun sosyal refahına yansıyacak. Roketsan, Aselsan, Havelsan, BAYKAR, TUSAŞ gibi özel sektörde BMC gibi markalarımız var. Bunlarla iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL