Cevdet Yılmaz IDEF 2025'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cevdet Yılmaz IDEF 2025'i Ziyaret Etti

Cevdet Yılmaz IDEF 2025\'i Ziyaret Etti
25.07.2025 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, IDEF 2025'te milli savunma sanayiine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret ederek stantları gezdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kendi savunma sanayiniz varsa, uluslararası ilişkilerde çok daha güçlü, milli politikalar izleme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Savunma Sanayi sadece güvenlik, bağımsızlık getirmiyor, aynı zamanda refah getiriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), 4'üncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fuarı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik etti. Ziyaret sırasında stantları gezen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki protokol, yetkililerden bilgi aldı. Fuarda stantları gezen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Savunma Sanayiniz yoksa, başkalarının merhametine kalmışsınız demektir"

Açıklamalarında yerli ve milli üretime dikkat çeken Yılmaz, "IDEF'i gezdik, çeşitli ürünleri görme fırsatımız oldu. Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TSK Güçlendirme Vakfımızı, Milli Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum. IDEF artık uluslararası bir marka savunma sanayinde. Çok sayıda ülkenin, firmanın ilgi gösterdiği uluslararası bir fuar. Vatandaşlarımızın da çok yoğun ilgisi var. Burada da bir kez daha görmüş olduk. Savunma sanayiniz yoksa, başkalarının merhametine kalmışsınız demektir. Çevremizde yaşadığımız birçok hadise, başkalarının merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde olmadığımızı çok açık gösteriyor. Bağımsız bir ülke olmanın en önemli koşullarından biri, güçlü bir savunma sanayi sahibi olmaktır. Kağıt üzerinde bütün ülkeler bağımsız. Gerçek anlamda bağımsızlık güçle olabilecek bir şey. Bunun da en önemli unsurlarından biri, savunma sanayi. Kendi savunma sanayiniz varsa, uluslararası ilişkilerde çok daha güçlü, milli politikalar izleme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Savunma Sanayi sadece güvenlik, bağımsızlık getirmiyor, aynı zamanda refah getiriyor" dedi.

" Roketsan, Aselsan, Havelsan BAYKAR, TUSAŞ gibi markalarımız var, bunlarla iftihar ediyoruz"

Savunma sanayisinde bir devrim gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "Son 22 yılda, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, güçlü siyasi iradesiyle, savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik, büyük bir dönüşüm sağlandı. Geçmişte yüzde 20'lerde olan yerli milli üretimimiz, bugün yüzde 80'ler gelmiş durumda. Bununla da kalmadı savunma sanayimiz, bugün artık dünyanın dört bir yerine ürün satan bir savunma sanayimiz var. Geçen sene 7 milyar doları aştık, bu sene inşallah 8 milyar doları aşacağız. Orta vadede ise çift haneli ihracat yapan ülkelere Türkiye ulaşacak. Savunma sanayimizde 100 bin civarında çalışan var. Az bir rakam değil, nitelikli 100 bin istihdam üreten bir sektörden bahsediyoruz. 7 milyardan hesaplarsanız, çalışan başına 70 bin dolar ihracat yaptığımız bir sektör. Diğer hiçbir sektör, bu ölçüde bir ihracat büyüklüğü oluşturamıyor. Sektör büyüdükçe, ihracat rakamı da katma değer de yükselecek. Burada elde ettiğimiz gelirler, toplumumuzun sosyal refahına yansıyacak. Roketsan, Aselsan, Havelsan, BAYKAR, TUSAŞ gibi özel sektörde BMC gibi markalarımız var. Bunlarla iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, istanbul, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz IDEF 2025'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
Trabzonspor, Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı istiyor Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor
Tammy Abraham, Beşiktaş’taki hesabını açtı Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı Ölümden kıl payı kurtuldu Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu
Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı

17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:29
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı Menajerinden açıklama var
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
23:49
İzmir’de bahçe sulama kavgası çıktı Komşusuna kurşun yağdırdı
İzmir'de bahçe sulama kavgası çıktı! Komşusuna kurşun yağdırdı
23:44
Arda Turan: Eğer Beşiktaş’ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
23:42
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal’e katıldı İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal'e katıldı! İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
23:36
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
22:55
Beşiktaş, Arda Turanlı Shakhtar Donetsk’e karşı tur şansını rövanşa bıraktı
Beşiktaş, Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e karşı tur şansını rövanşa bıraktı
22:50
Beşiktaş’a yeni yıldızından kötü haber Sakatlanarak oyundan çıktı
Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı
22:34
Beşiktaş taraftarından Rashica’ya büyük tepki
Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 18:05:13. #7.11#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz IDEF 2025'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.