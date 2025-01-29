Cevdet Yılmaz KKTC'de UID Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz KKTC'de UID Toplantısına Katıldı

Cevdet Yılmaz KKTC\'de UID Toplantısına Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de UID Genel Kurulu'nda Türk diasporasının haklarını vurguladı.

29.01.2025 23:09
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 2. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de temaslarına devam ediyor. Yılmaz, temasları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 2. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı. UID Genel Kurulu'nda konuşan Yılmaz, UID'nin Türk diasporasının haklarını savunma ve entegrasyon süreçlerini destekleme noktasında önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Bugün burada Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) KKTC 2. Olağan Bölge Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

UID'nin 2004'teki kuruluşundan bu yana Türk kültürünü ve kimliğini yaşatma adına değerli çalışmalar yaptığını vurgulayan Yılmaz, organizasyonun 4 kıtada, 32 ülkede ve 57 bölgede temsil edildiğini belirterek, "Bu güçlü organizasyon, hem köklerimize bağlı kalmanın hem de yaşadığımız toplumların asli bir parçası olmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin KKTC'ye olan desteği kararlılıkla devam edecek"

Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapan Yılmaz, "Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteği, tarihin derinliklerinden gelen kardeşlik temelinde güçlü bir şekilde devam etmektedir" dedi.

KKTC'ye 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında toplam 15,9 milyar lira kaynak tahsis edildiğini hatırlatan Yılmaz, bu kaynağın altyapıdan sağlığa, eğitimden dijitalleşmeye kadar geniş bir alanda kullanılacağını belirtti. KKTC'de yürütülen projelere değinen Yılmaz, "Lefkoşa Çevre Yolu gibi ulaşım projeleri, modern sağlık merkezleri, Eğitim Bilişim Ağı'nın yaygınlaştırılması gibi eğitim reformları ve su temini projeleri, Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarını yükseltmek için atılan adımlardan sadece birkaçıdır" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin KKTC'nin sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

"KKTC, Doğu Akdeniz'de bir barış ve istikrar adası"

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine dikkat çeken Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlık mücadelesiyle yazdığı kahramanlık destanıyla yalnızca Türk milletinin değil, aynı zamanda uluslararası toplumun takdirini kazanmıştır" ifadelerini kullandı. KKTC'nin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Yılmaz, UID'nin bu süreçte önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "Kültürel mirasımızın korunması, eşit yurttaşlık haklarının savunulması ve çokkültürlülüğün teşviki gibi temel değerler, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde önemli bir dayanak noktasıdır" dedi.

Türkiye'nin KKTC'nin uluslararası alandaki haklı davasını desteklemeye devam edeceğini belirten Yılmaz, UID ile iş birliğinin artırılacağını ifade etti.

"Sivil toplumun güçlenmesi barış ve istikrar için önemli"

KKTC'de sivil toplumun güçlenmesinin barış ve istikrar için kritik bir rol oynadığını belirten Yılmaz, "UID'nin bu alanda öncü bir rol üstlenmesini ve toplumsal barışın tesisi için çalışmalarını daha da genişletmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

UID'nin KKTC'deki varlığının Kıbrıs Türk halkına duyulan güvenin ve verilen desteğin göstergesi olduğunu belirten Yılmaz, UID KKTC Temsilciliği görevini üstlenen Fadıl Şanverdi'nin bu başarıları daha da ileri taşıyacağına inandığını söyledi. Yılmaz, UID yöneticilerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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