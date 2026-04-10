Cevdet Yılmaz: Savaş bir an önce sona ersin diye tüm gücümüzle gayret ediyoruz

'TÜRK POLİSİ MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN TEMİNATIDIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayapınar ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yıl dönümü dolayısıyla emniyet personeli için düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Programa ayrıca Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ile Mehmet Galip Ensarioğlu ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, sinevizyon gösterimiyle devam etti. Programda konuşan Yılmaz, polis teşkilatının köklü bir geçmişinin olduğunu ifade ederek, "Köklü bir devlet geleneğinin içinden süzülerek bugünlere gelen Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845'te atılan modern temelleriyle milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olmuştur. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bu süreklilik içinde teşkilatımız, değişen şartlara uyum sağlayarak kurumsal yapısını her dönemde daha da güçlendirmiştir. Tarihimizin en kritik eşiklerinde, özellikle Milli Mücadele yıllarında üstlendiği sorumluluklarla bu milletin kader yürüyüşüne eşlik eden Emniyet Teşkilatımız, Cumhuriyet ile birlikte hukuk devleti anlayışı çerçevesinde daha sağlam bir zemine kavuşmuştur. Bugün Türk polisi; sahip olduğu tecrübe, yetişmiş insan kaynağı ve gelişen imkanlarla, değişen tehditlere karşı güçlü bir kapasiteyle hareket etmekte; milletimizin huzurunu ve kamu düzenini kararlılıkla korumaktadırö dedi.

'ŞEHİT YAKINLARIMIZ VE GAZİLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ'

Vatan savunmasında canını ortaya koyan emniyet mensuplarına ve ailelerine yönelik çeşitli alanlarda destekler sağlandığını belirten Yılmaz, "Her bir polisimiz, bu mukaddes nöbeti devralırken canını ortaya koymakta; milletimizin bekası için bir gül bahçesine girercesine şehadete yürümeyi göze almaktadır. Bizler, bu kahramanların gösterdiği eşsiz fedakarlığın karşılığını asla tam olarak ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz. Ancak devlet olarak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmayı, onları el üstünde tutmayı en asli vazifemiz kabul ediyoruz. Vatanımızın huzuru uğruna şehadete eren kahramanlarımızın aileleri ile vazife malulü gazi personelimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şehitlerimizin emaneti ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Ancak onların emanetine ve gazilerimize sahip çıkmak da bizlerin en büyük sorumluluğudur. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanarak emanetlerine sahip çıkmaya azami özen gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu doğrultuda; şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için barınmadan eğitime, sağlıktan istihdama kadar pek çok alanda güçlü destekler sunuyoruz. Kira yardımı ve faizsiz konut kredisi imkanlarıyla barınma ihtiyaçlarına katkı sağlıyor; elektrik, su ve doğalgaz faturalarında önemli indirimler uyguluyoruz. Eğitim hayatlarında çocuklarımızı öğrenim yardımlarıyla destekliyor, özel eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanabilmelerine imkan tanıyoruz. Ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkı sunarken, sosyal tesislerimizden yararlanabilmelerini de temin ediyoruz. Kamuda sağladığımız istihdam imkanlarıyla ailelerimizin ekonomik güvencesini güçlendiriyoruz. Sağlık alanında ise, ilave ücret ödemeden nitelikli sağlık hizmetine erişimlerini güvence altına alıyoruzö diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN HUZUR İKLİMİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENMEKTEDİR'

'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte kararlı adımlar atıldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yaşam standartlarını en üst seviyeye taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu düzenlemeler, şehitlerimizin emanetine sahip çıkma ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırma konusundaki kararlılığımızın açık bir yansımasıdır. Ülkemiz, uzun yıllar boyunca terörün yol açtığı acılarla sınanmış; bu süreçten en fazla etkilenen yerlerin başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz gelmiştir. Nice aileler evlatlarını kaybetmiş, nice şehirlerimizin huzuru gölgelenmiş, milletimizin ortak hafızasında derin izler bırakan bir dönem yaşanmıştır. Diyarbakır da bu ağır yükü en yakından hisseden şehirlerimizden biri olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz güçlü irade ile bugün, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atıyoruz. Güvenlik birimlerimizin sahadaki başarısı, devletimizin ortaya koyduğu bütüncül yaklaşım ve milletimizin desteğiyle birlikte, ülkemizin huzur iklimi her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, geçmişte korkunun gölgesinde kalan pek çok yerleşim yerinde hayatın normalleştiğini, şehirlerimizin yeniden nefes aldığını, bölgenin sahip olduğu potansiyelin yeniden görünür hale geldiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu tablo, güçlü bir iradenin ve kararlı bir mücadelenin neticesidir. Ancak şu hususun altını özellikle çizmek isterim: Attığımız her adımda, yürüttüğümüz her çalışmada aziz şehitlerimizin hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına daima sahip çıkıyoruz.ö

'BU SORUMLULUĞU AYNI KARARLILIKLA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Elde edilen kazanımların şehit ve gazilerin mirası olduğunu belirten Yılmaz, emniyet teşkilatına teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Bu süreç, hiçbir şekilde onların aziz hatırasını zedeleyen bir anlayışın değil; bilakis onların emanetine daha güçlü sahip çıkma iradesinin bir tezahürüdür. Çünkü biz biliyoruz ki, bu topraklarda elde edilen her kazanımın arkasında şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin dirayeti vardır. Bu bilinçle hareket etmeye, bu sorumluluğu aynı kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kıymetli ailelerine saygı ve muhabbetlerimi iletiyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polis Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor; sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.ö

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,