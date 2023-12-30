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Çevre Bakanı, Kayseri'de Yerli Üretim Otobüsleri İnceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de düzenlenen otobüs tanıtım programına katıldı. Yerli üretim olan ve çevreci özelliklere sahip olan otobüsleri inceleyen Bakan Özhaseki, Türkiye'nin yerli ve milli üretimi desteklemek adına bu tür işlerin önemli olduğunu belirtti.

Çevre Bakanı, Kayseri\'de Yerli Üretim Otobüsleri İnceledi
30.12.2023 - 17:14,
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'OTOBÜS TANITIMI PROGRAMINA KATILDI'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de 144 yolcu taşıma kapasiteli 15 adet körüklü otobüsün tanıtım programına katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergilenen otobüsleri inceleyen Bakan Özhaseki, burada yaptığı açıklamada, "10 yıl kadar önce bu firmanın sahibi arkadaş Kayseri'ye geldi. Raylı sistem ihalesine çıkıyorduk. Kendisinin Almanya'da birçok firmaya raylı sistem aracı ürettiğini ve Türkiye'de de hiç iş yapmadığını eğer biz de istersek Kayseri'ye raylı sistemleri hazırlayıp getireceğini vaat etti. Biz de tanımadığımız için yanımıza bütün teknik ekibimizi alarak Almanya'ya gittik. Yaptığı tüm araçları yerinde gördük. Meşhur Alman firmasına onlarca araç üretmiş. Bizim bir Türk arkadaşımız yerli bir firma ama Almanya'da üretim yapıyor. Eğer Türkiye'ye gelip üretim yaparsa kendisinden alacağımızı söyledik. Ankara'ya gelerek fabrikasını kurdu. Yanında 750 civarında mühendis, binlerce işçi çalıştırıyor. Biz de herhalde Kayseri'nin son 30 aracını ondan satın aldık" ifadelerini kullandı.

'BU ÇALIŞAN ARAÇLAR YÜZDE 100 YERLİ'

Otobüslerin yerli üretim olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Bu çalışan araçlar yüzde 100 yerli. Türk firma tarafından Ankara'da üretilip şu an hizmete devam ediyor. Aynı zamanda dünyadaki en önemli elektrikli araçları da bu arkadaş üretiyor. İşinde çok başarılı. Devlet Demiryolları'na, yurt dışındaki ülkelere de satışa devam ediyor. Böyle bir firmayı destekleyerek yaptığımız bu işlerden dolayı da mutluluk duyuyoruz. Bunlar yeni işler. Travmay yeni bir sistem. Elektrikli araçlar yeni bir iş. Ama bunları yaparken de bir taraftan yerli ve milli olanı tercih etmek, ülkenin ekonomisini ayağa kaldırma adına en önemli işlerden biri diye düşünüyoruz. Bu vesileyle o arkadaşımızın yapmış olduğu araçları da tramvayları da burada çalıştırmak bize de ayrıca güven veriyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise otobüslerin yerli ve milli olması, aynı zamanda çevreci bir şekilde elektrikli olması ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da talimatlarını yerine getirmiş olduklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Furkan KAVUKLU-Özge ARIK/KAYSERİ,

Kaynak: DHA
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