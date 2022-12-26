Ayder Yaylası'nın son hali gündem oldu! Bakan Kurum'dan jet hızında cevap geldi - Son Dakika
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Ayder Yaylası'nın son hali gündem oldu! Bakan Kurum'dan jet hızında cevap geldi

26.12.2022 17:01

Ayder Yaylası'nda doğal bütünlüğün bozulduğu iddialarından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşım yaptı. Kurum, Ayder Yaylası'na ilişkin, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz." dedi.

Kurum, sosyal medya hesabından Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu. "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz.

Ayder Yaylası'nın son hali gündem oldu, Bakan Kurum'dan yanıt gecikmedi

"YÖRESEL MİMARİYE UYGUN BİR TESİS YAPIYORUZ"

Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:"Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Ayder'imizde altyapıyı yeniledik.

Ayder Yaylası'nın son hali gündem oldu, Bakan Kurum'dan yanıt gecikmedi

"DOĞAL YAPIYI BOZMADIK"

Otoparkı, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan yer altına indirdik. Seyir teraslarını yapıyoruz. Hepsi bitince, doğal doku daha da ortaya çıkınca yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel ve yeşil olacak."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması Açıklaması
Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Ayder Yaylası, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayder Yaylası'nın son hali gündem oldu! Bakan Kurum'dan jet hızında cevap geldi - Son Dakika

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