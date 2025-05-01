Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya'da konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya\'da konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depremine ilişkin, "Gelinen noktada 36 bin binada, 425 bin bağımsız bölümün bugün itibarıyla hasar tespiti yapılmıştır.

01.05.2025 20:10
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depremine ilişkin, "Gelinen noktada 36 bin binada, 425 bin bağımsız bölümün bugün itibarıyla hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunun, 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık." dedi.

Bakan Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı alanında yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yıkılan konut, altyapı, kamu hizmet binaları ve diğer alanları inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, teslim ettiğimiz konut sayısını geçtiğimiz eylül ayında 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda ise 155 bine çıkarmış, hemen ardından Malatya'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bin 580 konutu depremin üzerinden 2 yıl geçmeden vatandaşımıza teslim etme şerefine erişmiştik. Bu yıl sonuna geldiğimizde söz verdiğimiz 453 bin yeni yuva ve iş yerimizin tamamını teslim etmiş olacağız. Malatya'mızda da canla başla yıl sonuna, hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 55 bini konut, 10 bin iş yeri ve 13 bin köy evi olmak üzere toplamda 79 bin bağımsız bölümün tamamını inşa etmiş olacağız."

Milletin siyasetçilerden eleştiri değil, hizmet beklediğini anlatan Kurum, vatandaşın talebi neyse karşılamaya gayret ettiklerini belirtti.

Kurum, şöyle devam etti:

"Ben şimdi Malatya'dan soruyorum, bizi böylesine eleştiren muhalefet, deprem bölgesinde sürekli depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı? Hatırlayın, deprem bölgesinde 'bedava konut yapacağız' dediler. Burada depremzede kardeşlerimizin duygularıyla istismar etmek suretiyle oynadılar. Ellerinde bir sürü belediyeleri var, burada gelseler bir okul yapsalar, bir cami yapsalar, konut yapsalar kötü mü olurdu? Bu işleri yapmamalarına rağmen kusura bakmasın, utanmadan sıkılmadan benim şahsıma oradan buradan laf yetiştiriyor. Nereye gitse diline bizi dolamış Murat Kurum da Murat Kurum. Niye biliyor musunuz? Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor, nereden emir aldığını çok iyi biliyor. Biliyor ki deprem bölgesindeki 453 bin konut ve işyeri yıl sonu bitecek. Vatandaşlarımız burada huzura kavuşacak."

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesini sürekli takip ettiğini ve bilgi aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kurum, şunları söyledi:

"(CHP Genel Başkanı Özgür Özel) Benim şahsıma ne diyor? 'Çalışamıyorsun, bu işleri yapamıyorsun.' Sen deprem bölgesine her ay gelmiyorsun, sen deprem bölgesine gelip burada vatandaşın sorunlarını bir bir dinlemiyorsun, burada herkesin kardeşi, herkesin evladı olamıyorsun diyemiyor. Bakın işin ehlisin, değilsin bu manada bir yorum duydunuz mu? Duymadık. 'Bu millete hizmet etmiyorsunuz' diyebildiler mi? Diyemezler. Ne diyor? 'Kanal İstanbul'muş, efendim Arnavutköy'deki lüks konutlarmış.' Açıklıyoruz, dinlemiyorlar. Açıklamaları dikkate almıyorlar, hep bir algı peşinde, hep bir gündemi farklı alanlara taşıma peşindeler. Zannediyorlar ki milletimiz bu uğraşı görmüyor. İki laftan biri emin olun yalan, iki laftan biri emin olun iftira. Biz diyoruz ki sosyal konut yapıyoruz. Diyoruz ki, bu konutların kurallarını çektik, o konutları yapıyoruz. Biz bu açıklamayı yapmamıza rağmen 'bu konutlar Araplara satılacak' gibi bir algı içerisine giriyorlar. Biz 1,5 milyon konut yaptık, bir tane göstersene sosyal konutlarımızdan TOKİ ile yaptığımız konutlardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan biri konut almış, gösteremez."

İstanbul depremi

İstanbul'u olası depremlere karşı hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Kurum, tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Halka hizmet etmek için durmayacaklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladık. Gelinen noktada 36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibarıyla hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunun, 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık. Biz İstanbul'u önemsiyoruz, İstanbul'un sağlam olması, İstanbul'un güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması demektir."

İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen destek miktarını 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkardıklarını aktaran Kurum, İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm proje konut sayısının 208 bine ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika, İstanbul, 23 Nisan, malatya, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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