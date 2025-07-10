Cezaevlerinde Sağlık Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Cezaevlerinde Sağlık Protokolü İmzalandı

10.07.2025 15:47
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Sağlık Bakanı, cezaevlerinde 3.9 milyon muayene yapıldığını ve yeni rehabilitasyon merkezleri açıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 yılında cezaevlerinde 3 milyon 986 bin 121 muayene gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 'Hükümlü ve Tutuklu Alkol ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Sürecine Yönelik İş Birliği" protokolü imzalandı. Hakimevi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tüm sağlık tedbirlerini almaya kararlılıkla devam ettiklerini ifade ederek, bugün imzalanan protokolle güçlü sağlık altyapısını ilk kez ceza infaz kurumlarına özgü bir modele dönüştürdüklerini kaydetti. Bakan Memişoğlu, bu sayede tutuklu ve hükümlülerin de kapsayıcı sağlık sisteminden faydalanmaları için somut ve kalıcı bir adım attıklarını ifade etti. Bakan Memişoğlu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde 10 yataklı bir Hükümlü Alkol ve Madde Bağımlıları Yataklı Arındırma Merkezi (HAMATEM) ile İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi içerisinde bağımlılıkla mücadeleye odaklı yataklı bir rehabilitasyon merkezini hayata geçirdiklerini söyleyerek, bu merkezlerin sadece tıbbi tedavi sunmayacağını, hüküm giyenlerin sağlıklı bir yaşama yönelmesi için de çok yönlü destek vereceklerini dile getirdi.

"188 toplum ruh sağlığı merkezinde bin 388 yatak kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz"

Bağımlılıklarla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerinin ve rehabilitasyon hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaştırdıklarının altını çizen Memişoğlu, "Türkiye olarak bilimsel temelli ve kapsamlı bir yaklaşımla yürüttüğümüz bu mücadelede 115 AMATEM, 20 ÇEMATEM, 188 toplum ruh sağlığı merkezindeki toplam bin 388 yatak kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

"2024 yılında cezaevlerinde 3 milyon 986 bin 121 muayene gerçekleştirdik"

Bakan Memişoğlu, geçen yıl cezaevlerinde 3 milyon 986 bin 121 muayene gerçekleştirdiklerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon 476 bin 123 kişiyi hastanelere sevk ederek tedavi altına aldık. Yataklı tedavi hizmetlerimizi de güçlendiriyoruz. Hastanelerimizde bin 612 mahkum yatağımız mevcut. Devam eden yatırımlarla bu sayıyı bin 764'e çıkaracağız. Psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyan tutuklu ve hükümlüler için 219 yatak kapasiteli Tutuklu Hükümlü Adli Psikiyatri (THAP) Servisi hizmet veriyor. Ruh sağlığına özel olarak tasarlanmış 10 cezaevi merkezinde toplam 227 yatak kapasiteli özel bölümlerimiz aktif olarak çalışıyor."

Cezaevlerinde dijital altyapıyla desteklenmiş bir sağlık sistemi inşa ettiklerini dile getiren Memişoğlu, 19 ildeki 51 cezaevinde görüntülü muayene sistemini devreye aldıklarını ve 9 bin 516 görüntülü muayeneyi başarıyla gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

"Alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı nedenlerle her yıl 3 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor"

Bağımlılığın bilimsel olarak tanımlandığına ve tedavi edilebilir bir hastalık olarak kabul edildiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Bağımlılıkla mücadele yalnızca hastanın değil, hepimizin meselesidir. Bugün dünya genelinde alkol, tütün, uyuşturucu ve benzeri maddelere bağlı bağımlılıklar, her yıl milyonlarca insanın hayatına mal olmaktadır. Sadece alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı nedenlerle her yıl 3 milyondan fazla insan hayatını kaybetmektedir. Tütün bağımlılığı ise her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmaktadır" açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından iki bakanın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi. Karşılıklı hediye takdiminde bulunan bakanlar, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol çerçevesinde özellikle uyuşturucuyla bağlantılı suç işleyip cezaevine giren hükümlüler için kapsamlı bir sağlık altyapısı kurulması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Cezaevlerinde Sağlık Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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