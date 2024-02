CHP, 3 büyükşehir ve 125 belediye başkan adayını açıkladı

Politika

CHP, 3'ü büyükşehir olmak üzere 125 belediye başkan adayını daha açıkladı. Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı Veli Ağbaba, Ankara Çankaya Belediye başkan adayı Hüseyin Can Güner oldu.

CHP'de dün gerçekleştirilen Parti Meclisi'nde belirlenen belediye başkan adaylarının listesi açıklandı. Buna göre, Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Molu, Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Zekai Sana, Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı Veli Ağbaba oldu. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner aday olarak gösterildi. Ankara'nın Akyurt ilçesinde Filiz Geygel, Çubuk ilçesinde Can Kaderoğlu, Sincan ilçesinde Veysel Alkan aday oldu.

İSTANBUL ADAYLARI

Ayıca İstanbul'un Adalar ilçesinde Ali Ercan Akpolat, Avcılar ilçesinde Utku Caner Çaykara, Bakırköy ilçesinde Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Beykoz ilçesinde Alaattin Köseler, Çekmeköy ilçesinde Orhan Çerkez, Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen, Kadıköy ilçesinde Mesut Kösedağı, Kağıthane ilçesinde Tonguç Çoban, Sarıyer ilçesinde Mustafa Oktay Aksu, Ümraniye ilçesinde Aykut Erdoğdu, Zeytinburnu ilçesinde Onur Soytürk aday olarak belirlendi.