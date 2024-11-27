CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

Politika

Asal Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Kasım 2024 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 26 ilde 9-17 Kasım tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre CHP, AKP'nin önünde yer aldı.

Ankete katılanlarında yüzde 22,7'si tercihini CHP'den yana kullanırken; AK Parti diyenlerin oranı ise 21,5 oldu. Anket sonuçlarına göre DEM Parti'nin oy oranı yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.

YENİDEN REFAH'TAN SERT DÜŞÜŞ

DEM Parti'yi yüzde 5,6 ile MHP, yüzde 3,6 ile Zafer Partisi takip etti. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 3,4 olurken; son yerel seçimlerin sürpriz çıkışını yapan Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,4'de kaldı.

ANAHTAR PARTİ POTAYA GİRDİ

Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu Anahtar Parti'ye evet diyenlerin oranı yüzde 1, Türkiye İşçi Partisi'ne oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 0,9 oldu.

KARARSIZLAR 1. PARTİ

Anket sonuçlarına göre, diğer partileri tercih edenler yüzde 2,1 oranını yakaladı. Ankete göre ipi göğüsleyenler ise kararsızlar oldu. Kararsızların oranı yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.