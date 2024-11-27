CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları - Son Dakika
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Politika

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

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Asal Araştırma'nın yayımladığı son anket sonuçlarına göre CHP yüzde 22,7 ile birinci parti olurken; AK Parti, yüzde 21,5 ile ikinci parti oldu.

27.11.2024 10:45  Güncelleme: 10:54
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Asal Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Kasım 2024 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 26 ilde 9-17 Kasım tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre CHP, AKP'nin önünde yer aldı.

Ankete katılanlarında yüzde 22,7'si tercihini CHP'den yana kullanırken; AK Parti diyenlerin oranı ise 21,5 oldu. Anket sonuçlarına göre DEM Parti'nin oy oranı yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.

YENİDEN REFAH'TAN SERT DÜŞÜŞ

DEM Parti'yi yüzde 5,6 ile MHP, yüzde 3,6 ile Zafer Partisi takip etti. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 3,4 olurken; son yerel seçimlerin sürpriz çıkışını yapan Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2,4'de kaldı.

ANAHTAR PARTİ POTAYA GİRDİ

Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu Anahtar Parti'ye evet diyenlerin oranı yüzde 1, Türkiye İşçi Partisi'ne oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 0,9 oldu.

KARARSIZLAR 1. PARTİ

Anket sonuçlarına göre, diğer partileri tercih edenler yüzde 2,1 oranını yakaladı. Ankete göre ipi göğüsleyenler ise kararsızlar oldu. Kararsızların oranı yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

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Son Dakika Politika CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Metin Celik:
    Allah bu vatanı CHP ye yönetme fırsatı vermesin inşallah, onlar lafla peynir gemisi yürütüyorlar. Teröristlerle kucak kucağa, lafa gelince Atatürkçü. 7 9 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Şu durumda bile muhalefet uzak ara gidemiyorsa. Elini eteğini döküp biz nerede yanlış yapıyoruz demeli. Ekonomi toplanıp, toz duman dağıldığı an, Ak parti yine iktidar olur yazın bir yere. 9 3 Yanıtla
  • V. A.:
    Başa baş gitmesi bile salaklık 8 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Fondaş araştıröa merkesinin anketinden ne beklenir 4 4 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    CHP gerçekten siyaseti bilmiyor. 5 2 Yanıtla
  • serdar olus:
    Hırsızlara oy verenler disklike atsın:)) 3 1 Yanıtla
  • Ahmet ASLAN:
    Yavuz başkan geliyor Kütahya’dan selamlar 0 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi halk cahil perişan hâlâ akp diyor beter olsunlar 3 0 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Şu kararsızları odunla dövmek lazım 3 0 Yanıtla
  • Ahmet ASLAN:
    Yavuz AĞIRALİOĞLU başkan geliyor.. herşeye Anahtar çözüm.. 0 1 Yanıtla
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