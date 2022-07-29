CHP'li Gök: "2013'te kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara ne oldu?" - Son Dakika
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CHP'li Gök: "2013'te kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara ne oldu?"

29.07.2022 13:00
CHP'li Gök: "2013'te kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara ne oldu?"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 2013 yılında kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların akıbetini sordu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 2013 yılında kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların akıbetini sordu.

Gök, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sanatçı İlhan İrem'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İrem'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Yargıtayın Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasında, mitinge katılan sivil toplum örgütlerinin temyiz hakkı bulunmadığı yönünde karar aldığını belirten Gök, bu kararın Türk hukuku için bir "skandal" olduğunu savundu.

Ankapark'ın geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildiğini anımsatan Gök, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, bu proje için harcanan 801 milyon doların hesabını sormak yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçladığını söyledi.

Ankapark'ın teknik şartnameye uygun malzemeyle inşa edilmediğini, proje kapsamında yenileneceği açıklanan Ankara Hayvanat Bahçesi'nin ise kapatıldığını anlatan Gök, şöyle devam etti:

"2013 yılında kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara ne oldu? Neredeler? Ben, o zaman büyük çoğunluğunun yollarda telef olduğunu biliyorum. Gökçek, o dönem zimmetinde bulunan bu hayvanlardan dolayı da sorumludur. Bunların yerine konulması çok da kolay değildir. Farklı ülkelerden temin edilebilecek bu hayvanların akıbetinin açıklanması gerekiyor."

"Bakan Kurum'un, Ankara'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çamlıdere'de, ÇED raporu olmayan bir otelin açılışını yaptığı" iddiasının dile getirildiğini de aktan Gök, Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bu konuda yazılı soru önergesi verdiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Gök: '2013'te kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara ne oldu?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Gök: "2013'te kapatılan Ankara Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara ne oldu?" - Son Dakika
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