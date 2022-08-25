CHP'den 'Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi - Son Dakika
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CHP'den 'Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi

25.08.2022 17:15
CHP'den 'Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi

CHP, 'Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP, 'Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın imzasını taşıyan teklif, kamu çalışanlarında olduğu gibi avukatların tarifelerinin de 6 ayda bir güncellenmesini öngörüyor. Her yıl eylül ayında barolarca hazırlanan tarifelerin eylül ve mart aylarında hazırlanması ve Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) her yılın ekim ve nisan ayında 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' ile ilgili işlemleri yapması amaçlanıyor.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den 'Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi - Son Dakika

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