CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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Politika

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Projelerini Tanıttı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Projelerini Tanıttı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, projelerini tanıttı ve ilk 100 günde öncelikli ele alınacak konuları açıkladı.

19.03.2024 12:41  Güncelleme: 12:45
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, iki başlık altında projelerini tanıttı. Proje Tanıtım Toplantısında Madnalinci, ilk 100 günde öncelikli ele alınacak konuları da açıkladı.

Bir otelde düzenlenen ve yaklaşık 1 saat süren proje tanıtımına CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, İlçe Başkanı Tuna Işın, STK Başkan ve temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar partililer ve gazeteciler katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda halkçı ve yeni nesil belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek olmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Adayı Mandalinci, su, trafik, altyapı, yaşam parkları, sosyal ve spor tesislerine kadar projelerini tek tek anlattı.

Tanıtım toplantısında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'ncü yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Tamer Mandalinci, "Burada, birlikte başaracağımız ve Bodrumumuzun geleceğine yön verecek vizyonel projeleri paylaşmak için bir araya geldik. Bodrumumuzun marka değerini yükseltmek, turizm açısından hak ettiği değeri yüksek oranda alabildiğimiz bir Bodrum için bu göreve talip olduk" sözleriyle başladı.

"Mutlu çocuklar, üreten gençler"

Geçen 5 yıla ilişkin yapılan çalışmalardan örnekler veren Başkan Adayı Mandalinci "Enerjimiz var memlekete hizmet etmek için asla durmayız, yılmayız. Gerçekleştireceğimiz projelerle Bodrumumuzu kültür, sanat, turizm, doğa, estetik yönünden çok daha iyiye, çok daha ileriye taşıyacağız. Bodrum'un güzelliklerini, kültürel mirasımızı koruyacak, sosyal yaşamımızı geliştirecek projelerimizle mutlu çocukların, üreten gençlerin, sosyal hayata katılan güçlü kadınların olduğu bir kent haline getireceğiz" dedi.

"Öncelikli konu su"

Nüfus artışı ve küresel ısınmanın etkisiyle yetersiz kalan su kaynaklarına dikkat çeken Mandalinci, kentin 44 milyon metreküp olan yıllık su ihtiyacının 29 milyon metre küplük kısmının barajlardan kalan kısmının ise yeraltı kaynaklarından karşılandığını hatırlattı. Yağışların az olması nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin düşüklüğüne dikkati çekti.

Su sorununun çözümüne yönelik ilk hamlelerin Ekinambarı bölgesinde hafif tuzluk oranına sahip kaynaktan suyun arıtılarak Mumcular Barajına verilmesi ve Turgutreis Bölgesi'nde 100-150 bin kişilik nüfusa yönelik denizden su arıtma tesisi kurulacağını aktaran Mandalinci, gerekli izinlerin alınması ve projenin hayata geçirilmesi sürecinin 10-11 ayı bulabileceğini ifade etti.

Bodrum Belediyesi'nce hayata geçirilecek projeler, paydaşlarla hayata geçirilecek projeler başlıkları altından tanıtım yapan Başkan Adayı Mandalinci ilk bölüme ilişkin diğer projeleri ise şöyle:

Turizm ve turizm zabıtası, Belediye Kafe, sahil düzenlemeleri, Paşatarlası Kentsel Tasarım Alanı Sahil Düzenlemesi, Halk kütüphaneleri, Meydan ve otoparklar, Kapalı yüzme havuzları ve spor salonları, Tur otobüsleri bekleme alanları, Açık spor alanları, Kadın sığınma evleri, Kapalı pazaryerleri, Üreten Kadın Kenti, Çok amaçlı salonlar, Gündüz çocuk bakım evleri, Çocuk parkları, Kapalı pazaryerleri, Kompost gübre üretimi, Karaova güç birliği üç kırsal köy, Yükseköğretim öğrenci konukevi, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, Evde bakım hizmeti, Gündüz yaşam evi, Huzurlu yaşam yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, Yaşam parkları, Aile sağlığı destek merkezi, Patili dostlar barınak ve rehabilitasyon merkezi, Kediler için mobil kısırlaştırma, Gümüşlük antik taşocağı festival alanı, Süngercilik Müzesi, Amiral Turgut Reis'in adını taşıyan yeni su altı arkeoloji müzesi hizmet binası ve mezarlıklar.

Bodrum Belediye Başkan Adayı Mandalinci, paydaşlarla hayata geçirilecek projeler başlığında ise şunları açıkladı:

Sunumun ikinci bölümünde STK'lar, paydaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde yapılacak olan projelere değinen Tamer Mandalinci, öncelikli olarak Bodrum 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nu ele aldı. Bodrumspor'un geçen yıl Süper Ligi'nin kapısından döndüğünü hatırlatan Mandalinci şunları ifade etti:

"Spor kulüplerimiz bizlerin göğsünü kabartırken yerel yöneticiler olarak biz sadece onlara alkışlamakla mı yetineceğiz? Bodrum Belediye Başkanı olarak kimimle görüşmem gerekiyorsa, nerede, hangi kapıyı çalmam gerekiyorsa hassasiyetle, iyi niyetle ve ortak akılla o kapıyı çalacağım. İnanıyorum ki 5 yıl içinde kentimize yakışır, spor turizmine yakışır ve ülkemize yakışır bir Bodrum 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nu hayata geçirmiş olacağız"

Birlikte yönetim modelini tekrar vurgulayan Mandalinci, erişilebilirliği önemseyeceklerini, ortak akılda çözümler üreteceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci Projelerini Tanıttı - Son Dakika

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