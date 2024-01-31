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CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir'in tarım ve hayvancılık potansiyelini vurguladı - Son Dakika
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Politika

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir'in tarım ve hayvancılık potansiyelini vurguladı

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir\'in tarım ve hayvancılık potansiyelini vurguladı

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir'in tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'ye örnek olabileceğini belirtti. Bozbey, tarım kooperatiflerini güçlendirerek çiftçilere destek olacaklarını ve adil bir yaklaşımla çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

31.01.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tarım ve hayvancılık konusunda atılacak doğru adımlarla Yenişehir'in Türkiye'ye örnek olabileceğinin altını çizdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir adayı Sadi Aktaş'ın tanıtım toplantısına iştirak etti. CHP Yenişehir İlçe Başkanlığı binasında kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bozbey, Yenişehir'in en önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve hayvancılığın üzerinde durdu.

Toplantının açılış konuşmasını CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş yaptı. Dörtkardeş, toplanan coşkulu kalabalığın gelecek güzel günlerin habercisi olduğunu belirtti. CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş da, tarih yazmak için yola çıktıklarını, önce Yenişehir'i sonra Bursa'yı ardından da ülke genelinde başarı elde edeceklerini söyledi.

CHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Sadi Aktaş ise, uzun yıllardır tarımsal anlamda önemli görevlerde bulunduğunu ve bu birikimlerini Yenişehir'in tamamına ve her alanına aktarmak için kolları sıvadığını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, insanların değişime hazır olduklarını, sorunları ve çözümlerini bildiklerini dile getirerek, "Yenişehir tarım ve hayvancılı kentidir. Kooperatiflerimizin sayılarını arttırarak ve mevcut olanları da güçlendirerek çiftçilerimize destek olacağız. Bugüne kadar büyükşehir tarım destekleri hususunda kısmen bir şeyler yapsa da yeterli değil. İstanbul, Ankara, İzmir'de çiftçiye verilen destekleri Bursa'da bizler vereceğiz. Kooperatif denildiği zaman Yenişehir bir adım öndedir. Bizler de bu kooperatif sisteminin gelişimi için tam destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir'in bir kooperatif merkezi olabileceğine ve Bursa'nın 16 ilçesinin yanı sıra Türkiye'ye örnek bir kent olabileceğini söyleyen Bozbey, "Tarım ve hayvancılık konusunda doğru hamlelerle Yenişehir ilçemiz Türkiye'ye örnek olabilir. Sadece verilecek desteklerle değil, adil ve eşit bir yaklaşımla çiftçimizin yanında olacağız. Mevcut iktidar sadece yerel değil, genelde de tarımı gündemlerinden çıkardı. Büyükşehir yasası ile birlikte köy tüzel kişiliklerine ait olan toprakların bir kısmı belediyeye gitti. Avrupa'da tarım alanları özellikle korunur. Meraların bir kısmı tapuya gitti. Bunların tümüne daha önce dur diyemedik ama şimdi vakti geldi. Asgari ücretle ay sonunu getiremeyen kardeşimiz için, pazarda filesini dolduramayan teyze Ayşe teyze için, emeklisi, köylüsü, çocuğu, genci, yaşlısı için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Bozbey, seçim için çok çalışmak gerektiğini ve sandıklara sahip çıkacaklarını vurgulayarak konuşmasını noktaladı. Bozbey'in programı lokma dağıtımı ve pazar ziyareti ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir'in tarım ve hayvancılık potansiyelini vurguladı - Son Dakika


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