CHP'de 8 ile yeni il başkanı atandı - Son Dakika
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CHP'de 8 ile yeni il başkanı atandı

CHP\'de 8 ile yeni il başkanı atandı
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CHP, 8 ilde yeni il başkanları atadı ve asgari ücrette ara zam yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 8 ile yeni il başkanı atandığını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. MYK'da ekonomi, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve parti örgütlenmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Sarı, temmuz ayı enflasyonuna ilişkin, "TÜİK'in açıkladığı rakamları doğru kabul etsek bile asgari ücrette yılbaşından bu yana yaklaşık 6 bin liralık bir erime var. Dolayısıyla dar gelirliye, sabit gelirliye mutlaka ara zam yapılması bir zorunluluktur. Asgari ücreti revize etmek için yıl sonunu beklemeye gerek yoktur. Temmuz ayında mutlaka asgari ücrette bir düzeltme yapılması gerekiyordu" dedi.

'ÇERÇEVE YASA İLKELERİMİZE UYGUN'

Sarı MYK'da ayrıca bugün TBMM'ye sunulan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin değerlendirildiğini söyledi. Teklifin, CHP'nin daha önce kamuoyuyla paylaştığı ilkelere uygun olduğunu belirten Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi geleneği, bu soruna en çok sahip çıkan ve bu meseleyle ilgili en cesur sözleri, en zor zamanlarda söylemiş bir partidir. Silahsızlanma ve örgütün tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Yasada da bu var. PKK/KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle birlikte Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak kararla sürecin başlayacağını söylenmektedir. Bu yönüyle bizim belirlediğimiz ilkelere uygundur. Biz bu meseleyi sadece Türkiye'de değil, çevremizde komşularımız olan ülkelerdeki barış ve istikrarın sağlanması konusundaki hassasiyetimize ek olarak bu meseleyi esas teşkil eden konunun sadece bir güvenlik ekseninde görülmesi yerine aynı zamanda ekonomik, sosyal boyutlarıyla ve sadece bölgeyle ilgili de değil Türkiye'deki bütün vatandaşların demokratik kazanımlarının arttırılması çerçevesinde gördüğümüzü belirtelim" diye konuştu.

8 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA

Partinin kongre sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarı, örgüt yapılanmasını eylül ayında başlayacak kongre takvimine hazırladıklarını söyledi. Sarı, Ardahan'a Temel Avşar, Çankırı'ya Kamil Akdoğan, Erzincan'a Şevki Akta, Kahramanmaraş'a Esat Şengül, Karabük'e Burak Onur Gündüz, Kırklareli'ne Özgür Kaya, Kilis'e Mustafa Curatoğlu ve Kocaeli'ne Selman Yıldırım'ın il başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı. Sarı ayrıca kadın kollarındaki örgütlenmenin büyük ölçüde tamamlandığını, MYK kararıyla Berfin Karan ve yönetiminin de Gençlik Kolları görevine getirildiğini belirtti.

'SİYASETEN DOĞRU DEĞİL'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı, CHP'li bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parti genel merkezine bu yönde ulaşan herhangi bir bilginin bulunmadığını söyledi. CHP'den seçilen belediye başkanlarının iktidar partisine geçmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Sarı, "Bu zinhar doğru bir şey değildir. Etik olarak da doğru değildir, siyaseten de doğru değildir. Hangi motivasyon olursa olsun bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz bunun sorumluluğunu sadece belediye başkanlarına yüklemiyoruz; onları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi, belediye başkanı adayı yapan zihniyeti de bir öz eleştiri olarak burada hep beraber eleştirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. CHP içinde farklı siyasi partiler adına çalışma yürüttüğü iddia edilen isimlerle ilgili disiplin sürecinin sorulması üzerine Sarı, "Bu arkadaşlarımızın iş, eylem ve davranışları, sosyal medya paylaşımları ve başka siyasi partilerin etkinliklerinde yer alıp almadıkları inceleniyor. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek" açıklamasında bulundu.

'İSTİFALAR DURMUŞ DURUMDA'

CHP'den Yeni Parti'ye geçişlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Sarı, "İstifalar durmuş durumdadır. İstifaların ağırlıklı olarak son 2 yılda partiye üye olmuş arkadaşlarımızdan geldiğini görüyoruz. İstanbul'daki istifalar, Türkiye ortalamasının üzerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki istifalar ise Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldı" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de 8 ile yeni il başkanı atandı - Son Dakika

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