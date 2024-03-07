İmamoğlu\'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal\'a bir tepki de Özgür Özel\'den

"Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri parti içerisinde büyük krize neden oldu. Konuyla bugün sabah saatlerinde bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" diyerek Köksal'a tepki gösterdi. Bu sözlerin yankıları sürerken bir değerlendirmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.
Kütahya mitinginde açıklamalarda bulunan Özel, "CHP'li belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese açacaklarına söz verecekler" ifadelerini kullandı.
Seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de vatandaşlara seslenen İmamoğlu da Köksal'ı işaret ederek "Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün Afyonkarahisar'da Belediye Başkan Adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile miting düzenlemişti. Burada konuşan Burcu Köksal, "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar" demişti.
CHP lideri Özgür Özel, daha sonra Uşak'ta düzenlediği mitingde konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Özel, "Demin Afyon'dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır" diyerek durumu kurtarmaya çalışmıştı.
Öte yandan tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Burcu Köksal ile telefonda konuştuğunu duyurmuştu. Yarkadaş, "Burcu Köksal, bana telefonda 'Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partlilere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştu. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
Köksal daha sonra X hesabındaki paylaşımda Suriyeli sığınmacıları şehirden göndereceğini yazarak, "AKP, 'Mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak' diyor. Ben 'Emeklilere dört ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim' diyorum, 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek' diyorlar, 'Rantsal dönüşüm değil, bedelsiz ev yapacağım' diyorum. 'Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor' diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDA PAR'lılarla yönetmeyeceğim" demişti.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den - Son Dakika
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