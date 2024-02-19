Hatay çıkmazı! CHP\'nin adaylık teklifi götürdüğü Volkan\'dan tek cümlelik yanıt

Politika

CHP'de adaylığı büyük tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yerine alternatif isim arayışı devam ediyor. Parti yönetiminin son olarak Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in kapısını çaldığı ve "Gel Hatay'da adayımız ol" teklifini götürdüğü öğrenildi.

"BEN FUTBOL ADAMIYIM, SİYASETTEN ANLAMAM"

6 Şubat depremlerinde bölge halkı için verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran başarılı teknik adamın da CHP'den gelen adaylık teklifini "Ben futbol adamıyım, siyasetten anlamam" diyerek geri çevirdiği öne sürüldü.

BUGÜN KRİTİK BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Lütfü Savaş'ın CHP'den bir dönem daha aday gösterilmesi, protestolar sonrası adeta bilmeceye dönüştü. Savaş, bugün gündüz saatlerinde CHP lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özel ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Savaş "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" dedi.

ÖZEL, DEĞİŞİKLİK OLACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik olacağı sinyalini şu sözlerle verdi: "Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor."