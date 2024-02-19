Hatay çıkmazı! CHP'nin adaylık teklifi götürdüğü Volkan'dan tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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Politika

Hatay çıkmazı! CHP'nin adaylık teklifi götürdüğü Volkan'dan tek cümlelik yanıt

CHP'nin yeniden adaylığı tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yerine Volkan Demirel'e teklif götürdüğü, başarılı teknik adamın da bu teklifi "Siyasetten anlamam. benim işim futbol" diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

19.02.2024 18:04  Güncelleme: 18:18
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CHP'de adaylığı büyük tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yerine alternatif isim arayışı devam ediyor. Parti yönetiminin son olarak Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in kapısını çaldığı ve "Gel Hatay'da adayımız ol" teklifini götürdüğü öğrenildi.

"BEN FUTBOL ADAMIYIM, SİYASETTEN ANLAMAM"

6 Şubat depremlerinde bölge halkı için verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran başarılı teknik adamın da CHP'den gelen adaylık teklifini "Ben futbol adamıyım, siyasetten anlamam" diyerek geri çevirdiği öne sürüldü.

CHP'de Hatay çıkmazı! Volkan Demirel'e teklif götürdüler, tek cümle ile geri çevirdi

BUGÜN KRİTİK BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Lütfü Savaş'ın CHP'den bir dönem daha aday gösterilmesi, protestolar sonrası adeta bilmeceye dönüştü. Savaş, bugün gündüz saatlerinde CHP lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özel ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Savaş "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" dedi.

CHP'de Hatay çıkmazı! Volkan Demirel'e teklif götürdüler, tek cümle ile geri çevirdi

ÖZEL, DEĞİŞİKLİK OLACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik olacağı sinyalini şu sözlerle verdi: "Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor."

Hatay çıkmazı! CHP\'nin adaylık teklifi götürdüğü Volkan\'dan tek cümlelik yanıt
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Hatay çıkmazı! CHP'nin adaylık teklifi götürdüğü Volkan'dan tek cümlelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muhammed Said Atabay: FUTBOLCU ADAMA BILE TEKLIF ETTILERSE CHP GERÇEKTEN KAYBEDECEK DEMEK 237 39 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: Sen futboldan da anlamıyorsun 31 223 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak: Haber doğruysa gerçekten çok yazık Siyaset in geldiği nokta açısından …! 194 17 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Sana söylediğim tüm sözleri geri alıyorum eğer doğruysa. Siyaset siyasetçilerin işi. Sanatçıların, futbolcuların, akademisyenlerin işi değil.. 149 8 Yanıtla
  • Gursel kalen: Lütfü Savaş kesinlikle olmaz onun dışında işi bilen birin aday gösterilmeli. 70 19 Yanıtla
  • Kasim Ozdal: Muslera var onu aday yapsınlar 78 3 Yanıtla
  • Yunus Acar: Ringoo sen Konuşmak için konuşuyorsun 2 31

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SON DAKİKA: Hatay çıkmazı! CHP'nin adaylık teklifi götürdüğü Volkan'dan tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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