CHP\'de istifa depremi! Özarslan "Aileme küfretti" dedi, Özgür Özel\'den jet yanıt geldi

09.02.2026 06:48  Güncelleme: 07:53
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi?" sözleri ise gündeme oturdu. AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özarslan'ın sözlerine yanıt veren CHP lideri Özel ise "Yalan atıyor, yani diyor ki 'Aileme, anneme, babama küfretti' falan diyor, böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan'ın açıklamasında "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

"GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"

Özarslan'ın açıklamasında dikkat çeken noktalardan biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik kullandığı ifadeler oldu. Özarslan açıklamasında "Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında;

Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz.Benim tek önceliğim Keçiören'e hizmet olmasına rağmen mesajlarda yer alan üslubun ve anlayışın hâkim olduğu bir zeminde, enerjimi ve mesaimi ilçemin sorunlarına odaklayarak sağlıklı bir şekilde görev yapmamın mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEKSİNİZ" SORUSUNA YANIT

Özarslan'ın istifası siyaseti ıstırken; CNN Türk canlı yayınına katılan Özarslan yeni açıklamalarda bulundu. " AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Özarslan, "Şu an öyle bir durum oluşmadı. Bakacağız, AK Parti olur MHP olur bilemem. Belki bağımsız hizmet edebiliriz, bilemem. Konumuz bu değil. Özgür Özel delikanlıysa cevap verecek. Delikanlıysa yalanlayacak" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KÜFÜR İDDİALARINA YANIT

Özarslan'ın CHP'den istifa kararı ve Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik sözleri büyük tartışma yaratırken beklenen açıklama ilerleyen dakikalarda geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan'ın iddialarıyla ilgili Gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz'ın aktardığına göre Özel küfür iddialarını reddetti.

Özel yaptığı açıklamada, "Yalan atıyor, yani diyor ki "Aileme, anneme, babama küfretti" falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu: "Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. "Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar" dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun dedim.

"AİLEYLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK ASLA"

Aileye hiçbir şey yok asla. "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra "Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dedim" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    Ahlakınız belli niye yalan atsın adam 97 40 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    viski sarhoşluğu bu 98 34 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    özgür özel haklı. ben olsam daha farklı şeyler söylerdim belediye başkanına 48 72 Yanıtla
    Hasbey Hasbey:
    Haklı adam söylediklerini inkar edip kıvırmaz. Küfür ettiyse açıkça söyler. Yazdığı mesajları gazeteciye değil, erkek gibi sosyal medyadan açıklasın da görelim. 22 12
  • abdulkerim kaya abdulkerim kaya:
    ismail saymaz aktarmış, şıracının şahidi bozacı gibi olmuş. iki ihtimal var . birinden biri yalan söylüyor. mesut bey dava açacağına göre , özgür özel yalan söylüyordur. bakalım mahkemeye kim ne sunacak 64 21 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    O küfürleri sarhoşken söylemişse gayet normaldir hatırlamayabilir. 10 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
