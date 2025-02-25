CHP'de kurultay kavgası derinleşiyor! Lütfü Savaş'tan Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu - Son Dakika
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Politika

CHP'de kurultay kavgası derinleşiyor! Lütfü Savaş'tan Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu

CHP\'de kurultay kavgası derinleşiyor! Lütfü Savaş\'tan Ekrem İmamoğlu\'na suç duyurusu

CHP kurultayındaki şaibe iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu hakkında da suç duyurusunda bulundu. Kurultaydaki ilk tur oylamasında İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun çekildiğini söyleyerek delegelerin iradesini sakatladığını iddia eden Savaş, seçim sonuçlarının yeniden incelenmesini talep etti.

25.02.2025 17:37
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ İFADE VERİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma, tanık ifadeleriyle birlikte derinleşiyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hem tanık olarak ifade verdi, hem de avukatı aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savaş'ın avukatı suç duyurusu sonrası açıklama yaptı.

Savaş, avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, müvekkilinin mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması ve kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtığını hatırlattı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basına verdiği demeçlerinde Savaş'ı "piyon" olarak nitelendirdiği aktarılan dilekçede, "Özgür Özel, müvekkili, açmış olduğu kurultay iptal davası sebebiyle piyona benzetmiş ve müvekkili birilerinin yönlendirdiğini ifade etmiştir. Özel, kullanmış olduğu sözler ile müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını açıkça rencide etmiştir." ifadelerine yer verildi. Dilekçede Özel, hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

"İMAMOĞLU DELEGELERİN İRADESİNİ SAKATLADI"

Avukat Üregen'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği diğer dilekçede ise CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun ilk tur oylamasının ardından konuşma yaptığı esnada Kılıçdaroğlu'nun çekildiğini söylemesiyle delegelerin iradesinin sakatlandığı kaydedildi.

Dilekçede, "Kurultaydaki iki toplantı arasındaki sürede ve ikinci toplantı başlar başlamaz birçok kişiye Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verilmiş, bu şekilde delegelerin iradeleri yönlendirilmiş ve seçim sürecinin adil işlemesi engellenmiştir. Bu süreçte, divan başkanının hukuka aykırı müdahalelerde bulunduğu, delegelerin özgür iradelerinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

"KAMU KAYNAKLARI SİYASİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILDI"

Kurultay sürecinde kamu görevlerinin rüşvet niteliğinde kullanıldığı ve kamu kaynaklarının siyasi amaçlar doğrultusunda dağıtıldığı ileri sürülen dilekçede, ilgili isimler hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılması, delegelerin iradelerinin sakatlanması nedeniyle kurultay seçim sonuçlarının incelenmesi ve seçim sürecinin hukuka aykırılığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılması talep edildi. Dilekçede, İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Lütfü Savaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de kurultay kavgası derinleşiyor! Lütfü Savaş'tan Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Beni Adem:
    ERDOĞANIN AHINI ALAN ASLA İFLAH OLMAZ??? 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    şunların düştüğü duruma bakarmisiniz nerdeyse birbirini yiyecekler 1 3 Yanıtla
  • Casper:
    Ciğer siz Lütfü 3 0 Yanıtla
  • Aa:
    akp ye çalışan bir zübük daha 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Ula lütfiiye koltuğu altından aldılar ne yapacağını bilmiyorsun, Hatay senin dersini ne güzel verdi 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ACABA LÜTFİ SEN KIME HIZMET EDIYORSUN, ARADAN BUNCA ZAMAN GEÇMİŞ SIMDIYE KADAR AKLIN NEREDRYDI SENI ATATÜRK UN PARTISINDE İSTEMİYORUZ 0 0 Yanıtla
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