CHP\'de Salıcı\'dan alternatif PM listesi! İsimler arasında Faik Öztrak da var

CHP'de "kayyum" riskine karşı bugün 21. Olağanüstü Kurultay gerçekleştirildi. Özgür Özel, kurultaydaki genel başkanlık seçimine tek aday olarak girdi. Özgür Özel bin 171 oyla yeniden genel başkan seçilirken, fözler şimdi Parti Meclisi seçimine çevrildi.

PARTİ MECLİSİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Kurultayda kritik yarışın, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yapılması bekleniyor. Delegeler parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için de oy kullanacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimde CHP lideri Özgür Özel'in listesiyle İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listesi yarışacak.

PM VE YDK İÇİN YARIŞACAK KİŞİ SAYISI BELLİ OLDU

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi için 183 aday, Yüksek Disiplin Kurulu için 51 aday başvurdu. PM ve YDK üyelikleri için saat 19.00'da seçimlere geçilmesi bekleniyor.

FAİK ÖZTRAK, SALICI'NIN ANAHTAR LİSTESİ'NDE

Oğuz Kaan Salıcı'nın da "Denge ve Dayanışma Listesi" adını verdiği liste belli oldu. Listede parti içi muhalif isimlerin yer aldığı görüldü. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın da Parti Meclisi listesinde aday olması dikkat çekti.