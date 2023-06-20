28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na görevinden istifa etmesi konusunda çağrılar yapılırken, parti içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak bazı isimler "değişim" ateşini yaktı.
Bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise adeta istifa çağrılarına rest çekercesine umut dağıtan mesajlar sıraladı.
Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Bu Düyûn-ı Umûmiye kabinesini mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyona ait olacak" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım - Son Dakika