İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım - Son Dakika
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İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım

20.06.2023 15:29

Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle ayrılan adayın Recep Tayyip Erdoğan olması sonrasında yükselen istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında "Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Bu Düyûn-ı Umûmiye kabinesini mutlaka göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.

SEÇİM SONRASI İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na görevinden istifa etmesi konusunda çağrılar yapılırken, parti içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak bazı isimler "değişim" ateşini yaktı.

ÇAĞRILARA ADETA KULAK TIKADI

Bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise adeta istifa çağrılarına rest çekercesine umut dağıtan mesajlar sıraladı.

"GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"

Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Bu Düyûn-ı Umûmiye kabinesini mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyona ait olacak" diye konuştu.

YORUMLAR (2)
  • Murat Fındıkçı: sende bu kafa olduğu sürece bir halt yiyemezsin.bırak şu koltuğu artık. Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım - Son Dakika


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