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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeniden Adaylık Konusunda Konuştu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeniden Adaylık Konusunda Konuştu

CHP'de, yerel seçimler öncesinde aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Soyer, güçlü muhalefeti bölmek ve zayıflatmak amacıyla yürütülen polemiklere karşı çıkarak, tabanın sesine kulak verme ve toplumsal muhalefeti büyütme sözü verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeniden Adaylık Konusunda Konuştu
28.01.2024 - 18:48,  Güncelleme: 18:54
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CHP'de, yaklaşan yerel seçimler için yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Soyer, "Son günlerde İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye'de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmak ve kişiler arasında bir kavga olduğu izlenimi yaratmaktır. Tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, X'teki sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CHP'de yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belli olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CHP tarafından yeniden aday yapılıp yapılmayacağı tartışılan Soyer, "Son günlerde İzmir üzerinden yürütülen polemiklerin asıl maksadı, Türkiye'de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmak ve kişiler arasında bir kavga olduğu izlenimi yaratmaktır. Bizlere umudunu bağlamış milyonlarca vatandaşımızın inancının, sığ siyasetin kişiler üzerinden yürüttüğü oyunlara kurban edilmesini asla kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"TABANIN SESİNE KULAK VERMELİYİZ"

"Bizim siyasetteki asıl meselemiz demokrasi karşıtı saray rejimini yenmektir." diyen Soyer şunları kaydetti: "Bunun için Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülke genelindeki sayısını korumak ve daha da artırmak temel görevimizdir. Sarayın 20 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu gücü dengeleyecek tek güç yerel seçimlerdeki başarımızın devamı olacaktır. Bu nedenle tabanda mümkün olan en güçlü iş birliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz."

CHP'de yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belli olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

"TOPLUMSAL MUHALEFETİ BÜYÜTMEK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Tunç Soyer, paylaşımının devamında, "Sığ siyasetin tuzağına düşmeyen, yerel yönetimlerdeki kazanımlarımıza sahip çıkan, kişiler değil ilkeler ve değerler üzerinden şekillenen tüm aklıselim adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayım. Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'de yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belli olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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Tunç Soyer, İzmir, Politika, Son Dakika

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