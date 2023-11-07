Bahçeli'den Özgür Özel'e ağır sözler: Bu tiplerden millete hayır gelmez

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,CHP'deki genel başkanlık değişimine de değindi.

"BU TİPLERDEN MİLLETE HAYIR GELMEZ"

Delegelerin oylarıyla Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesini sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Kalem selamdan; selam kelamdan önce gelir. Selam Allah'ın selamıdır ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Biliniz ki bu tiplerden millete hayır gelmez, gelemez, gelemeyecektir. Biz Türkiye yüzyılı hedeflerini inşanın peşindeyiz. Tavsiyem odur ki hiç kimse hesap hatası yapmasın. Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Milli mücadele inkar edilmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri hiç edilmiştir. CHP yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otudur. Osman Kavala sorosçudur, suçludur ve cezasını çekecektir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, rüyasında sinek avına çıkanların, yalanı kana kana içip de bir damla hakikati yudumlamaktan aciz olanların harcı olamaz.

"TÜRK SİYASETİNİN REFORMA İHTİYACI VAR"

Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine, bir toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir. Günübirlik siyaset yapmıyoruz, güdümlü siyaseti tanımıyoruz. Kuru gürültüden ibaret bir siyaseti takmıyoruz. Her söylenene kulak kabartmıyoruz. Kof söyleyene, boş söyleyene, çok söyleyene aldırmıyoruz. Bugün hepimizin öncelikli görevi dünyadaki yaşanan gelişmeleri kavramak ve insanlığın ortak geleceğini adil ve sağ duyulu teklifler getirmektir. Daha huzurlu, güvenli ve gelişmiş bir Türkiye önceliğimizdir. Hiçbir engel yolumuzu kesemeyecektir. MHP olarak stratejik hedeflerimizi isabetle belirledik. Gündeme hakim olmanın yanında gelişmelere hakkaniyete saygılı bir üslupla yorumlamak başlıca gayemizdir. Hiçbir zaman çorak yere tohum ekmedik. İlkelerimizden ödün vermedik, irademizden şaşmadık, tutarlılığımızdan vazgeçmedik.

"GÖNÜL KAZANMAK İSTİYORUZ"

* Esaret ile özgürlük arasında mekik dokuyan çürüklerin kime çektiği bellidir, belgelidir, bilinmektedir. Ama bizim de hangi muhteşem köke çektiğimiz bariz bir gerçektir. Gönül verdik ülkemize, gönül kazanmak istiyoruz. Cumhur İttifakı parlak bir geçmişle onurlu bir gelecek için çalışıyor. Hiçbir saldırı milletimize hizmet aşkımızı soğutamayacaktır. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı pazarlık malzemesi yapmadık, ufalmadık. Buz üstüne bina yapıp içine girenler ilk güneşte batacak ahmaklardır. İnancı sahte olanların iradesi kumandalıdır. Kendi evindeki dolu testiyi görmeyip başkasının avucundan su içmeye kalkanların ne karnı doymaz.

CHP'DEKİ GENEL BAŞKAN DEĞİŞİMİ

Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımda hançerlerle seçime girdim' itirafı gecikmiş bir itiraftır. Hançer tutan ellerin iyilik meleği olmadığını da bilmesi gerekiyor. CHP'deki kurultay bizim konumuz değildir. Bize de hayırlı olsun demek düşer. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Kalem selamdan; selam kelamdan önce gelir. Selam Allah'ın selamıdır ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Biliniz ki bu tiplerden millete hayır gelmez, gelemez, gelemeyecektir. Biz Türkiye yüzyılı hedeflerini inşanın peşindeyiz. Tavsiyem odur ki hiç kimse hesap hatası yapmasın.öTeröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Milli mücadele inkar edilmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri hiç edilmiştir. CHP yönetimine diyorum ki Selahattin Demirtaş teröristtir, HEDEP bölücüdür. Siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otudur. Osman Kavala sorosçudur, suçludur ve cezasını çekecektir.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Kalıcı barış için yarın bile çok geçtir. Duamız ve desteğimiz Filistinli kardeşlerimiz içindir. İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır. Filistinde soykırımın yapıldığı bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katline sessiz kalamayız. Bebeklerin yürek parçalayan haline sessiz kalamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayış. O yılanın bize de dokunacağını görmek mecburiyetindeyiz.

Komşu coğrafyalarda yaşanan buhranları, katılaşan sosyal ve siyasal ilişkileri gözden geçirdiğimizde milli varlığımızı can pahasına koruma sorumluluğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Artık devir değişmiştir, köprünün altından çok sular akmıştır. Devir artık Türk devridir."