CHP\'den AK Parti\'ye 400 kişi katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup 400 kişi, toplu olarak partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Yeni üyelere parti rozetleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından törenle takıldı.
CHP'li 400 teşkilat mensubunun toplu olarak AK Parti'ye katılımı nedeniyle tören düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abddurrahman Dursun, AK Parti Dışişlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Bitlis, Muş ve Adıyaman bölgelerinden Stürki Aşireti, Slokan Aşireti, aşiretin reisi Şeyh Abdülhafız Aydın ve Mehmet Bulut katıldı.
"İstanbul için, ilçelerimiz için ve Türkiye'miz için çalışacağız"
Törende bir konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün burada temsilen başta Abdullah Hafız Bey olmak üzere kanaat önderlerimiz büyük bir kitleyi temsilen partimize geldiler. Burada küçük bir katılım töreni düzenlemek istedik. Onlara tekrardan hem temsil ettikleri kardeşlerimiz adına hem de kendilerine yuvalarına hoş geldiler, sefalar getirdiler diyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde birçok konuda mesafe aldı. Eğitim, sağlık, güvenlik, özgürlük ve bireysel tercihlerimizin önündeki engellerin kaldırılmasından ulaşıma kadar yol aldık. Hayat sürekli devam ediyor. Şehirlerimizi de sürekli canlı bir organizma olarak görüp hizmet etmeye, geliştirmeye gayret ettik. 5 senede bir ise vatandaşlarımızın huzuruna çıkıp yetki talep ediyoruz. Vatandaşımız da hem hükümet noktasında hem belediyeler noktasında yetkilerini bizlere verdiler. Biz de hizmete devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu hizmet kervanında yüreğimiz, gönlümüz, kalbimizin her zaman kardeşlerimize açık olduğunu ifade ettik. Bu anlamda yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte İstanbul'umuzda da en güzel sonucu alacağız" dedi.
"Yeniden İstanbul' diyerek fetret dönemine son vereceğiz"
Kabaktepe, "Kapımızın her zaman Türkiye iddiası için hizmet edecek tüm kardeşlerimize açık olduğunu ifade ediyoruz. Bizim de enerjimizi, coşkumuzu, inancımızı artıran bir program oldu. İstanbul için, ilçelerimiz için ve Türkiye'miz için çalışacağız. İstanbul'un son 5 yıldaki fetret dönemine yeniden değerli Abdullah Hafız Bey'in ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın söylemiyle 'Yeniden İstanbul' diyerek bu dönemde son vereceğiz. Hem Abdullah Hafız Bey'in şahsında hem de değerli kanaat önderleri ve dernek başkanlarımızın şahsında emeği geçen belediye başkanımız, meclis üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'de de sizin desteğinizin hissedileceğine inanıyorum. İstanbul seçimleri açısından baktığımızda bu katılımınız bu seçim açısından değil, bizim ailemizin büyümesi, sizlerle omuz omuza yürümenin mutluluğunu daha büyük bir şekilde yaşıyoruz. İstanbul seçimleri bu yaşayacağımızın bir merdivenidir. Asıl olan ise sonraki günlere hep birlikte yürümemizdir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Dışişlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya ve Sultangazi Belediye Başkanı Abddurrahman Dursun tarafından rozetleri takıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › CHP'den AK Parti'ye 400 kişi katıldı - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some ve Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, Afrika açılımının dış politikadaki önemini vurgulayarak, Burkina Faso ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Sri Lanka'nın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Asya ile ticaret, yatırım, teknoloji ve kültür alanlarında işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kurtulmuş ayrıca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi ve sağlık sistemindeki gelişmeler için çalışacaklarını ve seslerini duyuracaklarını belirtti.
Kocaeli'de gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahası için kamulaştırılması kararını iptal etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taleplerini yerinde görerek kararı kaldırdığını söyledi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık ilçesinin alt yapı sorunlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Ergin, alt yapı yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik zirvesi başladı. Bakan Fidan ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırkağaç ilçesinde yaptığı konuşmada seçim çalışmalarını anlattı ve Kırkağaç Belediye Başkan adayı İsmail Pala'ya destek istedi. Uysal, DP'nin Türkiye'yi güçlü bir merkez haline getireceğini ve dar gelirli ve emeklilerin sesi olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceğini açıkladı. Dağ, Karabağlar ilçesinde esnaf ziyareti yaparken bu sözü verdi ve taksicilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Ayrıca, Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı ve onlara desteklerini iletti.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sabahın erken saatlerinde hal esnafı ile bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen ilgiyle karşılanan Pekdemir, varil içinde yakılan ateş başında esnafların derdini dinledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaptığı ziyarette, ilçenin depreme dayanıklı yapılarla donatıldığını ve hazırlıklı olduğunu belirtti. Yılmaz, Karlıova'da yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve gençlere daha fazla istihdam imkanı sağlanacağını ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların önünde, en ön sırada yer almaktır.
Sizin düşünceleriniz neler ?