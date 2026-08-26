CHP'den Belediyelere Önemli Uyarı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'li belediye başkanlarına yönelik, "Başka bir siyasal partiyi destekliyorlarsa, o zaman başka bir partiye doğru siyasal yolculuk yapacaklar. Biz bu arkadaşlarımızdan bir an önce kararlarını vermelerini istiyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde ayrı ayrı toplandı.

MYK ve PM'nin gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Sarı, SDG'nin feshedilmesini doğru bulduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Sarı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına değinerek, "İddianamenin ana çerçevesini oluşturan, adının da 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' olduğu söylenen bir örgütün olmadığını gördük. Bir örgütün olmadığı ancak etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişinin tamamen cezasız bırakıldığı bir yargılanmayla karşı karşıyayız." görüşünü paylaştı.

Dün gerçekleştirdikleri il başkanları toplantısında, il ve ilçe başkanlarına ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Sarı, ön seçimlerin zorunlu olması ve tüzük kurultayı toplanması noktasında fikir birliği içinde olduklarını bildirdi.

Sarı, CHP'de bir genel başkanlık tartışması olmadığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki süreçte partimizi güvenli limana götürecek kişinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve bir genel başkanlık tartışması yapmanın CHP'ye bu aşamada çok ciddi zarar verdiğini 81 il başkanımız kayıt altına almış oldu." diye konuştu.

Kongre takviminin toplantıda gündeme geldiğini ifade eden Sarı, partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de, Kılıçdaroğlu'nun kongre takvimini kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

CHP Sözcüsü Sarı, PM'de ise birtakım kararlar aldıklarını belirterek, "Hala CHP'de bulundukları halde başka bir siyasi partide çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Öte yandan af talepleri vardı. Bir grup arkadaşımızı PM değerlendirmesiyle affetmiş bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"Belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin"

Soru üzerine Sarı, CHP'li belediye başkanlarının CHP siyasal kimliğine uygun hareket etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başka bir siyasal partiyi destekliyorlarsa, o zaman başka bir partiye doğru siyasal yolculuk yapacaklar. Biz bu arkadaşlarımızdan bir an önce kararlarını vermelerini istiyoruz. Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Özgür Özel'in mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. CHP'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapmak isteyen belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok."

Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'de devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise "Mansur Bey, CHP'nin siyasal ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Kendisiyle görüşüyoruz, sürekli bir istişare ve iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve problem yok." yanıtını verdi.