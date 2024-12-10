CHP'den Burs Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP'den Burs Açıklaması

Kaya, 2025 burs miktarının 2013'teki satın alma gücünü korumadığını belirtti.

10.12.2024 17:16
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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, 2013'teki satın alma gücünü korumaya yetmediğini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025'teki burs miktarının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını hatırlattı.

Türkiye'de, Ocak 2013'te bir öğrencinin aldığı 280 lira bursun, satın alma gücünü koruması için geçen ayki TÜFE verilerine göre en az 3 bin 433 lira, İTO verilerine göre ise 4 bin 532 lira olması gerektiğine işaret eden Kaya, açıklanan rakamın, öğrencilerin 2013'teki satın alma gücünü korumaya yetmediğini savundu.

Bu nedenle birçok gencin çalışmak ya da eğitime ara vermek zorunda kaldığını söyleyen Kaya, öğrencilerin şartlarının düzeltilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Ülkemizin nitelikli evlatlarını kaybediyoruz." diyen Kaya, lisans öğrencilerine 6 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 9 bin lira, doktora öğrencilerine 12 bin lira burs ve kredi verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe görüşmelerinde önerge verdiklerini ama reddedildiğini anımsattı.

Kaynak: AA

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