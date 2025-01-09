CHP\'den Eğitim Vakfı Protokolüne İptal Başvurusu

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin iptal başvurusu yaptı.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla 31 Aralık 2024 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki heyet, söz konusu protokolün iptaline ilişkin Ankara İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Özçağdaş, başvuru dilekçesinin sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Eğer Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları ile de protokol imzalamış olsaydı, bu da çok büyük bir yanlış olurdu. Değil Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik örgütlenmesi, AK Parti'nin, Saadet Partisi'nin, İYİ Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEM Parti'nin hiçbir partinin, eğitim kurumları içerisinde eğitim vermesi düşünülemez. İnanıyoruz ki ekranları başında bizi izleyen yurttaşlarımız bunun, ülkenin geleceği açısından büyük bir sorun olduğunu görüyorlardır" dedi.

'VAKFA AYRICALIK TANINMIŞTIR'

Protokolün Anayasa'ya, kanuna, ilgili yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı olduğunu aktaran Özçağdaş, "Protokol, Anayasa'nın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Hukuk devleti ilkesi gereği, idare aldığı kararlarda çelişik hükümlere, belirsiz kararlara yer veremez. Hukuk devleti olmak eşitliği, kamu hizmetlerinde tarafsızlığı zorunlu kılar. Protokol ile eğitim hizmetinde tarafsızlık ilkesi açıkça çiğnenmiştir. Çünkü Ülkücü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Ülkücü Hareket adı verilen Milliyetçi Hareket Partisi tarafından kontrol edilen, koordine edilen bir siyasi hareketin kuruluşudur. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini tanımlamaktadır. Bu kararnamede, Genel Müdürlüğün görev yetkileri arasında açıkça devlet kurumu niteliği taşımayan kuruluşlarla protokol yapma, iş birliği içinde olmayı gerekli kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Milli Eğitim Temel Kanunu, 'Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz' demektedir. Protokolle vakfa ayrıcalık tanınmıştır" diye konuştu. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 milyona yakın öğretmeni, 100 bin de usta öğreticisi olduğunu belirterek, "Bunlar, hangi eğitimi veremeyeceklerdir ki başka bir vakıf gelecek, onların yerine bu eğitimleri verecektir" diyerek sordu.