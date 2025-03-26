CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında sarf ettiği "Turpun büyüğü dökülmedi" sözlerine ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, "Anlıyoruz ki CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı sen turpları nereden biliyorsun? 2 ay önce, 'Turpun büyüğü heybede' dedin şimdi ise, 'Turpun daha büyüğü geliyor' diyorsun. Nereden biliyorsun?" ifadelerini kullandı.

26.03.2025 14:46  Güncelleme: 15:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında İBB2ye yapılan operasyonlara değinerek "Bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak." ifadelerini kullandı. Toplantı çıkışı Erdoğan'a "Turpun büyüğü CHP kayyum mu?" sorusu soruldu ancak yanıt vermedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN KONUŞMASINDA BÜYÜK ÇELİŞKİLER VAR"

CHP'li Murat Emir, TBMM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamaları ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında büyük çelişkiler, tutarsızlıklar vardır. Bir taraftan işin pis ve kirli olduğunu, yenemediği bileği bükmek ve cezaevine koymak için savcı talimatlandırdığını biliyor. Bunu bildiği için, 'Bu işte biz yokuz' diyor. 'CHP'liler getiriyor, bırakın yargı görevini yapsın' diyor; ama diğer taraftan turplardan haber veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı sen turpları nereden biliyorsun? 2 ay önce, 'Turpun büyüğü heybede' dedin şimdi ise, 'Turpun daha büyüğü geliyor' diyorsun. Nereden biliyorsun? Sen Cumhurbaşkanısın, yürütmenin başında; Adalet Bakanını, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama yazılarının altında imzası olan kişisin ve tüm bunlar gösteriyor ki; bütün deliller sana geliyor, sen takdir ediyorsun, bakıyorsun, inceliyorsun ve ona göre de savcılara talimat veriyorsun. Bunu da itiraf ediyorsun. Normalde senin dosyayla, delillerle, tanıklarla, şikayetlerle, ifadelerle hiçbir ilginin olmaması gerekir. Birazcık hukuka ve ettiğin yemine saygın olsa sana böyle bir konu geldiğinde, 'Arkadaşlar ben Cumhurbaşkanıyım, beni bunlara bulaştırmayın, bırakın yargı görevini yapsın' demen gerekir; ama sen haber verecek kadar dosyanın içindesin" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZE OYNAMAYIN"

Emir, yargılamaların sadece muhalif belediyelere yapıldığını söyleyerek, "Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Bugünkü konuşması bunu açıkça ele vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine, Kuvayımilliye'den köklerini alan, savaş meydanlarında kurulmuş olan CHP'ye, operasyon çekme cesareti göstereceğini söylüyor. Hazırlıklarını yaptığını söylüyor. Senin ona gücün, kalibren yetmez. Atatürk'ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değildir. CHP, kongre kararını almıştır, kongre yapacaktır. Sizin iftira attığınız, bin bir vaat ve baskıyla ifade aldığınız meczuplara rağmen 1300 delegemiz gelip iradesini Türkiye ve size gösterecektir. Hiç bundan çekinmeyin ve partimize oynamayın" diye konuştu.

"KABA VE AĞIR SÖZLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerini değerlendiren Emir, "Özgür Özel'in bir gün mezarı kazılacak, fani olduğunun farkında. Her birimiz bir gün öleceğiz ve her birimizin birer mezarı olacak. Eğer olağanüstü bir kaza sonucu hayatımızı kaybetmezsek, senin de olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Hani, 'Ömrüm ifa ettiği kadar cumhurbaşkanı olacağım' diyorsun ya demek ki senin niyetin ölüme kadar cumhurbaşkanı olmak. Elinden gelse kendini mumyalatacaksın, 'Beni mumyalayın, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturtun' diyeceksin. Muhtemelen sen mezarın olmayacağını düşünüyorsun ki Özgür Özel'in mezar taşının kırılması üzerinden tehdit ediyorsun. Bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler" ifadelerini kullandı.

CHP\'den Erdoğan\'a \'\'Turpun büyüğü dökülmedi\'\' yanıtı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Murat Emir, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Sözler, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Apple User:
    adam bu ülkenin cumhurbaşkanı tabiki bilecek 121 103 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    demokrasilerde heybede turp olmaz hoşgörü olur adalet olur senin heybende turp varsa eline havucu verirler erdoğan 74 108 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Mustafa Kemal'in partisi diye diye soygunculuk yapıyorlar utanmadan sıkılmadan bide sığınıyor lar acayip parti CHP 101 54 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    FETÖCÜ ABİLERİNDEN ÖĞRENDİKLERİ KUMPASLARI RAKİPLERİNE UYGULUYOR O Ç AKP 45 56 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    SENIN YAPQCAN SIYASETI!!! CVB BAK!!! 56 19 Yanıtla
  • Sk 06:
    vatan hainleri akp, çekemediler başkanları bizdeki turp sana Yeter:)) 23 49 Yanıtla
  • 250500:
    CHP burası muz cumhuriyeti mi her haltı yiyeceksin ve bilinmeyecek siz var ya siz tam... 37 28 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    once boykot sonra sandık. devam. 32 20 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yemek pisiriliyor. malzemeler hazirlaniyor (!) iste, aşci bilmeyecek kim bilecek .. 37 10 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Nasıl düsmedi kendinizden haberiniz yok öyle bir geğirdinizki Altan üst çıkan kokudan siz hariç herkes rahatsız oldu 27 3 Yanıtla
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