CHP'den Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Erken Seçim Çağrısı

CHP\'den Erken Seçim Çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bilecik'te yaptığı basın açıklamasında halkın erken seçim isteğini dile getirerek, bu çağrıyı daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

05.10.2024 15:36  Güncelleme: 15:39
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bilecik'te yaptığı basın açıklamasında, erken seçim çağrısını yenileyerek, halkın da isteğinin bu yönde olduğunu dile getirdi.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bilecik'te düzenlenen Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantına katılmak üzere kentte geldi. İl başkanlığı binasından Aytekin, yaptığı basın açıklamasında halkın beklentilerini takip eden, bunu sokağa taşıyan, çeşitli bölgelerde mitingler yapan, işçinin, çiftçinin, köylünün, emeklinin, işsizin derdini dile getiren bir parti olduklarını anlattı. Aytekin, erken seçime gidilmesini istediklerini, meclisin de açılmasıyla birlikte bu çağrıyı daha da güçlü bir sesle dile getireceklerini kaydederek, "31 Mart'ta yerel seçimlerde çıkan birinciliğini Türkiye'de çeşitli anketlere baktığımızda devam ettiren bir siyasi parti. Böyle olmaya devam edecek. Bir 1 buçuk ay biraz içe döndük, parti tüzüğümüzü güncelledik. Örgütümüzün beklentilerini tüzük kurultayında giderdik. CHP'nin bu tüzük kurultayında birtakım çevrelerin beklentisi şuydu; bunlar kavga edecekler, birbirlerine düşecekler, anlaşamayacaklardı. Başta 81 il başkanımız olmak üzere bu beklentiyi boşa çıkartmıştır. CHP tarihinde ilk defa 81 il başkanının tüzük taslağında farklı 29 maddede oybirliği yaptığı tek kurultaydır. Bu anlamda il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Halkın gündemi işsizlik, yoksulluk. Halkın partisinin halkın gündemine hızla dönmesini elbette halkımız da bekliyor. Genel Başkanımız Hatay'da bir miting yapacak ve devam edecek. Çeşitli yerlerde halkın gündemini dile getirmeye devam edeceğiz. Halkımızın erken seçim beklentisini daha güçlü bir sesle dile getireceğiz. Bunu halkta da görüyoruz. Yerel seçimlerden sonra yapılan anketlerde halkın erken seçim isteğinin yüzde 30'lar civarında olduğunu ama son Ağustos sonu Eylül başında bu oranların yüzde 56'ları bulduğunu gördük. Önümüzde ki aylarda, halkın yoksulluğunun, ihtiyaçlarının daha çok hissedildiği aylarda bu oranın giderek artacağını düşünüyoruz. Biz de genel başkanımızın dediği gibi seçme yoksa seçim var söyleminden hareketle halkın erken seçi istediğini bir an önce yerine getirilmesini dile getirmeye devam edeceğiz. CHP1 Ekim günü meclis açılmasıyla birlikte toplumun her kesiminin halkın yanında durarak halkı yanına alarak dillendirmeye devam edecek" dedi.

İl Başkanlığı binasında yapılan basın toplantısına Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve partililer katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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