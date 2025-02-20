CHP'den ihraç edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, ihraç kararının kaldırılmasını talep e - Son Dakika
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Politika

CHP'den ihraç edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, ihraç kararının kaldırılmasını talep e

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CHP'den 11 Aralık 2024'te ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ihraç kararının kaldırılmasını talep etti. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası disiplin soruşturması geçiren Savaş, CHP Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi. Savaş, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak disiplin cezasının iptalini ve kaldırılmasını istedi.

20.02.2025 14:06
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CHP'den 11 Aralık 2024'te ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş mahkemeye başvurarak ihraç kararının kaldırılmasını talep etti.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" paylaşımı yaptı.

"SAVAŞ, İHRACIN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ"

Buna ilişkin, 11 Aralık 2024'te yapılan disiplin soruşturması sonucunda Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Disiplin Kurulunca CHP'den ihraç edildi. Savaş ardından 31 Ocak'ta Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin disiplin cezasının iptalini ve kaldırılmasını talep etti.

Mahkemeye yapılan başvuru dilekçesinde, "Dava konusu disiplin cezası müvekkilimin savunmaları dikkate alınmadan, usule, yasaya ve parti tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliğine şekil ve usul bakımından aykırı olarak verilmiş olup verilen ceza, T.C. Anayasa'sına, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğüne ve Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırıdır. 'Tüm dosya kapsamı, deliller, şikâyet ve savunmalar birlikte değerlendirildiğinde' denilmiş ise de savunma talepli yazıda şikayetin tam olarak ne olduğu veya neye istinaden yapıldığı, yani isnadın tam olarak ne olduğu net bir biçimde ortaya konulmamıştır. Savunma talep yazısında; isnat edilen somut fiil, fiilin hukuki nitelendirmesi, karşılığında öngörülen disiplin cezası, elde edilen deliller gibi hususların soruşturulana bildirilmesi gerekmekte olup savunma istem yazısı bu şartları taşımadığından müvekkilimin savunması usulüne uygun alınmamış olduğundan disiplin cezası şekil unsuru yönünden hukuka aykırıdır" ifadeleri yer aldı.

Savaş ayrıca yerel seçimlerde CHP ve DEM Parti arasında yapılan 'Kent Uzlaşısı' modeli eleştirdi.

"CEZALANDIRILMASI HUKUKA AYKIRI"

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen ise mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Ceza hukuku açısından bakıldığında, suç teşkil edebilecek bir durumu ihbar etmek veya önlemeye çalışmak bir sorumluluktur. Müvekkilimin bu paylaşımı, parti tüzüğü ve siyasi partiler kanunuyla uyumlu bir davranıştır. Aksine, bu davranışın cezalandırılması hukuka aykırıdır."

CHP\'den ihraç edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, ihraç kararının kaldırılmasını talep e
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'den ihraç edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, ihraç kararının kaldırılmasını talep e - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Volkan:
    yeni sinan oğan bu galba. görevini yaparsa artık akeden bir görev alır :). 0 1 Yanıtla
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