CHP'den özel güvenlik görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarına çözüm öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Kılınç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu güvenliğinin tamamlayıcı unsuru niteliğindeki özel güvenlik görevlilerinin, toplumsal ve bireysel güvenliğin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Ülke genelinde 730 bin kişinin özel güvenlik kartına sahip olduğunu, bunun 330 bininin fiilen çalıştığını ifade eden Kılınç, "Özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatlerinde bir standart yoktur. Haftalık 30 ile 80 saat arasında değişiklik göstermektedir. Yoğun noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri, günde on binlerce kişiyle karşı karşıya kalmakta, binlerce kişiyle muhatap olmaktadır. Çoğu zaman kötü muameleye maruz kalmaktan şikayet etmektedirler." dedi.

Kılınç, özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartları bakımından işçi statüsünde olduğunu, yargılanma ve disiplin konularında ise memur şartlarına tabi tutulduklarını anlattı.

Özel güvenlik alanının bileşenleri ile bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis Başkanlığına sunduklarını bildiren Kılınç, şunları kaydetti:

"Özel güvenlik alanı her geçen gün büyüyen sorunları ile alarm vermektedir. Özel güvenlik görevlilerimiz uzun mesailer ile düşük maaşlarla yetersiz eğitimle yetersiz ekipmanla ağır çalışma koşullarında feryat etmektedir. Can ve mal güvenliğimizi teslim ettiğimiz yüz binlerce özel güvenlik görevlisini kendi kaderlerine terk edemeyiz. Özel güvenlik görevlileri, her 4 yılda bir ödedikleri kimlik yenileme bedelinden muaf tutulmalı, başta grev hakkı olmak üzere sendikal haklarını kullanmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Haftalık mesai 45 saat ile sınırlandırılmalı, terör sonucu hayatını kaybettikleri, yaralandıkları ya da engelli hale geldikleri durumda malullük aylığı bağlanmalıdır. Ayrıca özel güvenlik hizmetleri tehlikeli işler sınıfına alınmalıdır."