CHP'den özel güvenlik görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'den özel güvenlik görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifi

16.03.2022 12:13
CHP'den özel güvenlik görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarına çözüm öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarına çözüm öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Kılınç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu güvenliğinin tamamlayıcı unsuru niteliğindeki özel güvenlik görevlilerinin, toplumsal ve bireysel güvenliğin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Ülke genelinde 730 bin kişinin özel güvenlik kartına sahip olduğunu, bunun 330 bininin fiilen çalıştığını ifade eden Kılınç, "Özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatlerinde bir standart yoktur. Haftalık 30 ile 80 saat arasında değişiklik göstermektedir. Yoğun noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri, günde on binlerce kişiyle karşı karşıya kalmakta, binlerce kişiyle muhatap olmaktadır. Çoğu zaman kötü muameleye maruz kalmaktan şikayet etmektedirler." dedi.

Kılınç, özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartları bakımından işçi statüsünde olduğunu, yargılanma ve disiplin konularında ise memur şartlarına tabi tutulduklarını anlattı.

Özel güvenlik alanının bileşenleri ile bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis Başkanlığına sunduklarını bildiren Kılınç, şunları kaydetti:

"Özel güvenlik alanı her geçen gün büyüyen sorunları ile alarm vermektedir. Özel güvenlik görevlilerimiz uzun mesailer ile düşük maaşlarla yetersiz eğitimle yetersiz ekipmanla ağır çalışma koşullarında feryat etmektedir. Can ve mal güvenliğimizi teslim ettiğimiz yüz binlerce özel güvenlik görevlisini kendi kaderlerine terk edemeyiz. Özel güvenlik görevlileri, her 4 yılda bir ödedikleri kimlik yenileme bedelinden muaf tutulmalı, başta grev hakkı olmak üzere sendikal haklarını kullanmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Haftalık mesai 45 saat ile sınırlandırılmalı, terör sonucu hayatını kaybettikleri, yaralandıkları ya da engelli hale geldikleri durumda malullük aylığı bağlanmalıdır. Ayrıca özel güvenlik hizmetleri tehlikeli işler sınıfına alınmalıdır."

CHP'den özel güvenlik görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifi

YORUMLAR
500
CHP'li Sarıbal: 'Hem süt hem yem paritesi derhal düzeltilmeli' CHP'li Sarıbal: 'Hem süt hem yem paritesi derhal düzeltilmeli' AK Parti'li Demir, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaç kesimine tepki gösterdi Açıklaması AK Parti'li Demir, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaç kesimine tepki gösterdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksel Mansur Kılınç, Milletvekili, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den özel güvenlik görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifi - Son Dakika


Son Dakika
12:25 Yaşlıların kavgası olay oldu! O anlar saniye saniye kamerada
12:21 Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında yargılanan Seren Serengil'in beraati istendi!
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
11:50 Şeyma Subaşı su böreğini öveyim derken Yeşim Salkım ve kızına yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:31:48. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den özel güvenlik görevlilerinin koşullarının iyileştirilmesi için kanun teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement