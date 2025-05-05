CHP'den Rektör Atamaları İçin Kanuni Düzenleme Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, rektör atamalarına ilişkin kanuni düzenleme yapılmasını istedi.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, rektör atamasına ilişkin kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsattı. Bu konuda kanuni düzenleme yapılması için Anayasa Mahkemesinin 12 ay süre verdiğini ve bu sürenin 4 Haziran 2025'te dolacağını söyleyen Özçağdaş, "Bu konuyla ilgili olarak iktidarı defalarca uyardık, hatırlattık, bu konunun önemine dikkati çektik. Bizler defalarca basın aracılığıyla ve sosyal medya aracılığıyla iktidarı bu konudaki düzenlemeyi geciktirmemeye davet ettik. Fakat geride kalan 11 ayda rektörler ve YÖK üyeleri, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olarak atanmaya devam etti." diye konuştu.

Özçağdaş, kısa sürede rektör ve Üniversitelerarası Kurul atamalarına ilişkin kanuni düzenleme yapılmasını talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına tepki gösteren Özçağdaş, Özel'in devlet tarafından korunamadığını ileri sürdü.