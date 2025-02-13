CHP'den Trump'a Gazze Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den Trump'a Gazze Tepkisi

CHP\'den Trump\'a Gazze Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi önerisini kabul etmediklerini ifade etti. Zeybek, partinin ortak bir duruş sergilediğini belirtti.

13.02.2025 16:59  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmeleri yönündeki açıklamalarını asla kabul etmediklerini belirterek, Yeni dönem Amerikan siyaseti karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin ve tüm milletvekillerimizin ortak bir duruş sergilediğimizi ve bunu asla kabul etmediğimizi herkesin bilmesi gerekir dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin il belediye başkanları toplantısı için geldiği Edirne'de, vatandaşlara Berat Kandili dolayısıyla, kandil simidi dağıttı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Zeybek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmeleri yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.Tüm yurttaşların Berat Kandili'ni kutladığını söyleyen Zeybek, Önce ülkemize, sonra bütün İslam dünyasına barış, huzur getirmesini diliyorum. Bu meseleyle Berat Gecesi dolayısıyla da şunu söyleyeyim; 1,5 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'yle ilgili son zamanlarda ortaya atılan iddialar, bölgenin Filistinlilerden arındırılması ve bu insanların başka bölgeye neredeyse teşhir edilmeleri biçimdeki yeni dönem Amerikan siyaseti karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin ve tüm milletvekillerimizin ortak bir duruş sergilediğimizi ve bunu asla kabul etmediğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bu konuda süreci, asla gelişmeleri uzaktan takip etmeyeceğimiz gibi İstanbul il başkanımızın Galata Köprüsü'nde yapmaya çalıştığı Filistin'e destek yürüyüşünün de valilik tarafından engellenme girişimini bütün milletimizin dikkatine bir kez daha sunmak istiyorum dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Gökan Zeybek, Orta Doğu, Filistin, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Trump'a Gazze Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
00:19 Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
00:17 İmamoğlu’ndan “cumhurbaşkanlığı adaylığı“ çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır İmamoğlu'ndan "cumhurbaşkanlığı adaylığı" çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır
23:41 Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’ya talip oldu Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 18:21:23. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Trump'a Gazze Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.