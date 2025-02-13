CHP\'den Trump\'a Gazze Tepkisi

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmeleri yönündeki açıklamalarını asla kabul etmediklerini belirterek, Yeni dönem Amerikan siyaseti karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin ve tüm milletvekillerimizin ortak bir duruş sergilediğimizi ve bunu asla kabul etmediğimizi herkesin bilmesi gerekir dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin il belediye başkanları toplantısı için geldiği Edirne'de, vatandaşlara Berat Kandili dolayısıyla, kandil simidi dağıttı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Zeybek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmeleri yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.Tüm yurttaşların Berat Kandili'ni kutladığını söyleyen Zeybek, Önce ülkemize, sonra bütün İslam dünyasına barış, huzur getirmesini diliyorum. Bu meseleyle Berat Gecesi dolayısıyla da şunu söyleyeyim; 1,5 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'yle ilgili son zamanlarda ortaya atılan iddialar, bölgenin Filistinlilerden arındırılması ve bu insanların başka bölgeye neredeyse teşhir edilmeleri biçimdeki yeni dönem Amerikan siyaseti karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin ve tüm milletvekillerimizin ortak bir duruş sergilediğimizi ve bunu asla kabul etmediğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bu konuda süreci, asla gelişmeleri uzaktan takip etmeyeceğimiz gibi İstanbul il başkanımızın Galata Köprüsü'nde yapmaya çalıştığı Filistin'e destek yürüyüşünün de valilik tarafından engellenme girişimini bütün milletimizin dikkatine bir kez daha sunmak istiyorum dedi.