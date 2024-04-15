CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay seçimlerine tam kanunsuzluk gerekçesiyle itirazda bulundu

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay seçimlerine tam kanunsuzluk gerekçesiyle itirazda bulunarak, "Başvurumuz Yüksek Seçim Kurulu tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazlarını bildirmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte Hatay İl Belediye Başkanlığı ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimleri için tam kanunsuzluk gerekçesiyle itirazda bulundu. İtiraz başvurusunun ardından açıklama yapan Özel, itiraz başvurusunu YSK Başkanı Ahmet Yener'e sunduklarını belirterek, itirazlarını 8 başlıkta topladıklarını ve itiraz başvurusuyla seçimlerin yenilenmesini talep ettiklerini ifade etti.

"Başvurumuz Yüksek Seçim Kurulu tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur"

Hatay seçimlerindeki itiraz sürecini bizzat takip ettiğini söyleyen Özel, "Tam kanunsuzluk başvurumuz herhalde Yüksek Seçim Kurulu tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur. Birazdan sadece 8 başlığına değineceğim. Meselenin herhangi bir tanesi tarafsız ve siyasi baskılardan arındırılmış, sadece hukuk normlarına göre düşünülen vicdan sahibi insanlarda seçimin yenilenmesi yönünde bir karar verme durumunu oluşturacaktır. Her birisi için YSK'nın geçmişte aldığı talebimize uygun kararlar mevcuttur. Örnekleriyle, ekleriyle, bilgileriyle birlikte sunduk. Eğer 2019 31 Mart İstanbul seçimleri iptal edildiyse bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. İstanbul Büyükşehir seçiminin iptal gerekçesini okuyun. Elimizdeki kanıtları okuyun. Bir değil 8 kere bu seçimi iptal edersiniz" ifadelerini kullandı.

"3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır"

Özel, Hatay'daki seçimlerde sandık görevlilerinin güvenlik güçlerinden oluştuğunu iddia ederek, "Öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlilerinin ve zabıtaların seçim kurulları, görev yaptıkları sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri ortadadır. Hal tam kanunsuzluk halidir. İkinci ve önemli hususumuz hakkında kısıtlılık kararı bulunan 108 seçmeni biraz önce YSK'ye verdiğimiz dilekçenin ekinde sunduk. Ayrıca 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır. Bununla ilgili kanıtlar torbaların, çuvalların içinde Yüksek Seçim Kurulu'nun adalet dağıtacağı adalet terazisine konmak üzere beklemektedirler" açıklamasında bulundu.

"Geçersiz oyların neden geçersiz olduğu belirtilmediğinden tam kanunsuzluk hali oluşmuştur"

Özel, bir diğer tam kanunsuzluk nedeninin ise geçersiz oyların belirtilmemesinden kaynaklandığını söyledi. İki adayın arasındaki oy farkından 15 kat daha fazla geçersiz oy olduğunu söyleyen Özel, "Kanuna göre geçersiz oyların niçin geçersiz olduğu mutlaka yazılmalıdır. Yazılmamıştır. Durum tam kanunsuzluk halidir" dedi.

"İlçe Seçim Kurulu üyeleri istifa etmeden aday olmuştur"

Özel, İlçe Seçim Kurulu üyesinin istifa etmeden seçimlerde aday olduğunu da iddia ederek, "Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belediye meclis üyesi adayı olan ve ilçe seçim kurulu üyesi olan kişiler kurul üyeliklerinden istifa etmedikleri halde seçimlerde aday olmuşlar. Seçimlere partilerin yaptığı itirazlarda bulunmuşlar, itirazlara karar vermişler, oy kullanmışlar ve hatta bir tanesi kendi mazbatasını kendi imzalamıştır. Hal tam kanunsuzluğun daniskasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yurt dışındaki seçmenler adına oy kullanılmıştır"

Hatay'daki seçimlerde yurt dışında olduklarını tespit ettikleri seçmenlerin oy kullandığını iddia eden Özel, "Biz 300'e yakın seçmenin yurt dışında oy kullandığını, yurt dışında bulunduklarını o gün ispatlıyoruz. Oy kullanmadıklarının ispatı için çizelgeler açılmalıdır. Eğer gerçeği arayacaksak, bu kurul hakikatin peşinde koşacaksa ve adalet dağıtacaksa yurt dışında olduğunu ispatladığımız o seçmenlerin yerlerine oy kullanılmadığına imza fönleriyle bakmak durumundadırlar" diye konuştu.

Özel, Hatay Kırıkhan'da seçim sürerken çıkan bir arbedede sandıkların dağıldığını ve pusulaların saçıldığını, bu nedenle de seçimin durdurularak, bir saat sonra seçime baştan başlandığı iddiasında da bulundu. Süreç içerisinde seçmenlerin kullandıkları oyların sandıkta olduğunu sandığını ve evlerine gittiklerini, böylece birçok seçmenin oy kullanamadığını söyleyen Özel, durumun tam kanunsuzluk hali olduğunu vurguladı.

Teleferik kazası nedeniyle Kepez Belediye Başkanının tutuklanması

Özel, Antalya Kepez'de yaşanan teleferik kazası sonrasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasını da değerlendirerek, "Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk yapılıyor. Büyük bir vicdansızlık yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kusuru olan kimse cezasını çeksin, kimseyi koruyacak değiliz. Ancak Kepez Belediye Başkanı geçmişte o şirketin başındayken ilgili bakanlıktan onaylı sertifikalı 'buna yaptırabilirsin' dedikleri şirkete bakım yaptırdıysa o görevi bıraktıktan sonra da üç kere bakım olduysa, denetim olduysa benim belediye başkanımın görevi bıraktıktan sonra üç kere bakım olan, denetim gören teleferiğin kazasından sorumlu tutulup, tutukluluk tedbirine başvurma kararı siyasidir. Eğer kusuru olsa mutlaka bunun soruşturulması gerekir" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ve parti yetkilileri de eşlik etti. - ANKARA