CHP, Eğitim Protokolünü Mahkemeye Taşımış

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Gamze Taşcıer, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolünün iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın CHP Gençlik Kolları ile bir protokol imzalamasının da bir yanlış karar olacağını, siyasi partilerin eğitim kurumları içerisinde eğitim veremeyeceğini belirterek, "Buradan bir çağrımız, Ülkü Ocakları'nın tüm süreçlerini kontrol eden Milliyetçi Hareket Partisi'nedir. Anayasa, yasalar ve hukuksal perspektiften yanlış olduğu gibi siyaseten de, toplumsal açıdan da yanlış olan bu işe son verilmelidir. Bu protokol hukuki açıdan Anayasa'ya, kanuna, yönetmeliğe ve genelge hükümlerine aykırıdır" diye konuştu.

Özçağdaş, protokolün Anayasa'nın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, hukuk devleti ilkesi gereğince idarenin aldığı kararlarda çelişik hükümlere, belirsiz kararlara yer veremeyeceğini kaydetti. - ANKARA