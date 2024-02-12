CHP Elazığ Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kent genelinde gösterilen başkan adaylarını basına tanıttı.

CHP Elazığ Belediye Başkanları açıklandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen programda, beldeler ve Elazığ Belediye Başkanı vatandaşlara tanıtıldı. Programda, Elazığ'da Coşkun Çağlar Duran, Alacakaya'da Yusuf Azad Gürbüz, Arıcak'ta Emrah Coşkun, Keban'da Ahmet Alagöz, Ağın'da Taner Övünç, Maden'de Yılmaz Özer, Arıcak Bükardi'de Efraim Doğan belediye başkan adayları olarak açıklandı.

Seçim öncesinde Elazığ'da yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Ben Elazığ'a ilk geldiğimde 19 bin oyumuzu 38 bin yaparak bizi parlamentoya gönderdiniz. O zaman tek başıma seçilebilecek yeterli oyu alamadım bundan dolayı 2018 seçimlerinde ittifak ile seçildim. 2020 yılında Elazığ'da deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem sonrası benim o süreçle ilgili sorunları yapılacak işlerle ilgili Elazığ'ın sorunlarına sahip çıkmamdan dolayı 2023 seçimlerinde oylarımızı 38 binden 78 bine çıkarttınız. Bana güven duydunuz. Bu benim için son derece önemli ve anlamlı. Ben de sizden aldığım güvenle bu şehri temsil etmenin mücadelesini verdim. Şimdi sizden Elazığ'da yeni bir fark oluşturmanızı rica ediyorum. Her dönem belediye başkanları seçilir her belediye başkanının kendine göre seçim vaatleri olur ama seçim bittikten sonra da herkes rutin belediyecilik işlerine devam eder. Elazığ çok partili sisteme geçtiğinden bugüne kadar CHP'nin belediye başkanlığını alamadığı illerden birisi. Bana nasıl ki bir fırsat verdiniz ben kendimi size kanıtladım Çağlar başkana da bir fırsat verin ve yeni bir belediyecilik anlayışını sizlere tanıtalım" dedi.

"Bu yolda desteklerinizi istiyoruz"

2021 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin il kongresi ile Cumhuriyet Halk Partisinin İl Başkanı olduğunu belirten CHP Elazığ Belediye Başkan adayı Av. Coşkun Çağlar Duran, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren bu şehrin tüm ilçelerini, köylerinin büyük bir kısmını ve mahallelerini tek tek gezdim. Yaptığım siyaset kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman partizan bir siyaset olmadı. Bu şehirde herkesi kucaklayacak bir siyaset dili geliştirerek kimseyi ötekileştirmedim. 2022 yılında 41 mahallede 41 gün projesi oluşturduk. Bu projede bu şehrin her mahallesini tek tek ayrı ayrı gezdik. Cadde cadde sokak sokak esnaflarımızla şehirde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Her mahallenin sıkıntısını ve problemini yerinde yaşayanlarla tartışarak çözüm yollarımızı sunduk. Sonuçta bununla ilgili ortak bir rapor hazırlayarak bunu dosyalarımız için bugünler için hazır beklettik. Şimdi, önümüzde bir seçim var. Bundan 7-8 ay önce genel seçimlerde il başkanı olduğum dönemde bize bu şehir çok büyük bir gurur ve onur yaşattı. Bu şehirde oylarımız yüzde yüzün üzerinde arttı. Bunun göstergesi, bu şehir bize güvenerek inandı. Şimdi aynı güvenle aynı inancı sizlerden tekrar istiyorum. Bu şehre farklı bir belediye anlayışı getirmek için, bu şehrin ihtiyacı olan sosyal belediyeciliği getirmek için bu şehrin en büyük sorunu olan sorgulanabilir şeffaf belediyeciliği getirmek için bir yola çıktık. Bu yolda sizin de desteklerinizi istiyoruz. Bizim amacımız ve hedefimiz bu şehri makam odalarında değil şehrin sokaklarında halkçı belediyeciliğin çatısı altında sosyal projelerle, asgari ücret ve altında geçim sağlayan vatandaşlara sosyal desteklerle, kadınlara ve çocuklara yapacağımız destekler, bu şehrin 5 yılını 10 yılını değil 50 yılını hedefleyen projelerle yola çıkmaktır. Bizim amacımız bu şehri bir adım ileriye taşımaktır. Hep beraber daha yaşanabilir daha güzel ve mutlu bir şehir oluşturmaktır" diye konuştu. - ELAZIĞ