TBMM'de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e saldırı - Son Dakika
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TBMM'de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e saldırı

25.07.2023 14:43

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te saldırıya uğradı. Saldırganın 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu öne sürüldü.

TBMM'de CHP grup toplantısının ardından hareketli dakikalar yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledikten sonra koridorda insanlarla sohbet eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yumruklu saldırıya uğradı.

DIŞARI ÇIKARTTILAR

Sarıgül'e saldıran kişinin 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruk atan isim olduğu iddia edildi. Saldırı gerçekleştiren şahsın korumalar tarafından Meclis dışına çıkarıldığı öğrenildi.

"BENİ SON DERECE ÜZDÜ"

Yaşananların ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, şiddet olayını yalanladı. Şahsı 15 yıldır görmediğini, bu yüzden ilk etapta tanıyamadığını belirten Sarıgül, "Yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana sorular sordu. Ben de hiç tanımadığımı söyledim kendisini. ben de bunun üzerine olay yerinden uzaklaştım, kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Yüze parlamentoda bunların olması hiç hoş değil. Böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmak beni son derece üzdü'' dedi.

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Son Dakika Politika TBMM'de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e saldırı - Son Dakika
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