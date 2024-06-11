CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Sosyal Medya Başarısı - Son Dakika
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Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Sosyal Medya Başarısı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül\'ün Sosyal Medya Başarısı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milletvekilliği süresince TikTok, Instagram, Facebook ve X platformlarında elde ettiği izlenme oranlarını açıkladı. Sarıgül, aynı zamanda TBMM'de verdiği soru önergeleri, kanun teklifleri ve basın toplantılarıyla da aktif bir şekilde çalıştığını belirtti. Ayrıca, yerel seçim çalışmaları kapsamında Erzincan'a sık sık gittiğini ve önemli bir kilometre yol katettiğini ifade etti. Sarıgül, milletvekilliği süresince yaptığı çalışmaları içeren bir kitap da yayınladı.

11.06.2024 14:00
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Milletvekilliği yaptığım bir yılda TikTok'larda izlenme oranımız 400 bin, Instagram'da 600 bin, Facebook'ta 375 bin, X'te 280 bin oldu. Sosyal medyada, Türkiye'de ve bütün dünyada yapılan çalışmalarda ve istatistiklerde bu önemli bir rekordur." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekili olarak bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik bilgi verdi.

TBMM'de, yemin ederek milletvekilliğine başladığı 2 Haziran 2023'ten bu yana 40 yazılı soru önergesi ve 9 kanun teklifi verdiğini belirten Sarıgül, TBMM Genel Kurulunda 19 kez, Mecliste düzenlediği basın toplantılarında 87 kez konuştuğunu bildirdi. Sarıgül, bu süre zarfında 53 televizyon programına katıldığını ve yazılı basında yer aldığını dile getirerek, "Milletvekilliği yaptığım bir yılda TikTok'larda izlenme oranımız 400 bin, Instagram'da 600 bin, Facebook'ta 375 bin, X'te 280 bin oldu. Sosyal medyada, Türkiye'de ve bütün dünyada yapılan çalışmalarda ve istatistiklerde bu önemli bir rekordur." diye konuştu.

CHP'li Sarıgül, birçok bölgede yerel seçim çalışmalarına katıldığını, bir yılda yaklaşık 54 kez Erzincan'a gittiğini anlatarak, "Can Erzincan'ın her noktasına ulaşmaya çalıştım, bir yılda 125 bin kilometre yol yaptım. Google'da en çok aranan iller arasında yüzde 52,1 ile Erzincan ilk beşte yer aldı. Tulum peynirinin aranma oranı yüzde 47'ye çıktı. Karanlık Kanyon yüzde 35, cimin üzümünün aranma oranı yaklaşık yüzde 29 oldu." ifadelerini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Sarıgül, 9. Yargı Paketi'nin içeriğinde genel bir af yer almasını talep etti.

Milletvekilliği süresince yaptığı çalışmaların yer aldığı "Ülkem Erzincan CHP İçin 1 Yılda Ne Yaptım?" başlıklı kitabı basın mensuplarına gösteren Sarıgül, "Elitlerin değil milletin vekili olmaya devam edeceğim. Herkesin barış, refah ve adalet içinde yaşadığı bir Türkiye için gayretlerime devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Sosyal Medya Başarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Sosyal Medya Başarısı - Son Dakika
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