Bazı vatandaşlar Kur'an-ı Kerim alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bir açıklama yapan Başkan Dülger, Kur'an-i Kerim'e yönelik saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

İsveç 'te Türkiye 'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Rasmus Paludan isimli politikacı, Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepkilere yol açmıştı. Bu durumu kınamak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de Lala Paşa Cami önünde Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › CHP Erzurum'da Kur'an-ı Kerim dağıttı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı - Son Dakika

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