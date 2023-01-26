CHP Erzurum'da Kur'an-ı Kerim dağıttı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
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CHP Erzurum'da Kur'an-ı Kerim dağıttı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

26.01.2023 17:15
CHP Erzurum'da Kur'an-ı Kerim dağıttı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Lala Paşa Cami önünde vatandaşlara Kur'an-ı Kerim dağıttı. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Rasmus Paludan isimli politikacı, Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepkilere yol açmıştı. Bu durumu kınamak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de Lala Paşa Cami önünde Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı.

VATANDAŞLAR BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Bazı vatandaşlar Kur'an-ı Kerim alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bir açıklama yapan Başkan Dülger, Kur'an-i Kerim'e yönelik saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Lala Paşa, Erzurum, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Erzurum'da Kur'an-ı Kerim dağıttı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Erzurum'da Kur'an-ı Kerim dağıttı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
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