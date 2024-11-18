CHP, Esenyurt'ta MYK Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

CHP, Esenyurt'ta MYK Toplantısı Gerçekleştirdi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP, MYK toplantısını Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı. Genel Başkan Özgür Özel, toplantı sonrası parti tarihinde önemli anekdotlar paylaştı.

18.11.2024 20:29
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), MYK toplantısını yine Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık yaptığı toplantının ana gündem maddesini Özer hakkında başlatılan soruşturma oluşturdu.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Esenyurt İlçe Teşkilatı binasında yapıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Genel Başkan Özel, "Parti tarihinde bir ilçe binasında yapılan üçüncü MYK toplantısını gerçekleştirdik. İlki Soma faciasının yıl dönümünde Soma'da yapılmıştı. Onun dışında Esenyurt'taki ikinci Merkez Yürütme Kurulu Toplantımızı gerçekleştirmeye geldik. Belediye meclis üyelerimiz artık belediye içerisinde partimize ayrılan salondadır. Meclis üyelerimizin belediyede olmaları ve denetleme görevlerini yapmaları çok önemli bir kazanımdır. Bundan sonra ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne diğer belediyelerimiz Esenyurt'u bir dakika yalnız bırakmayacak ve sürekli bir elimiz ve gönlümüz Esenyurt'ta olacaktır" dedi.

Özel, "Bundan sonra bir il örgütü, bütün seçilmişleriyle, il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, il, ilçe yönetimleri ile birlikte her iki günde bir il Esenyurt'ta olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP, Esenyurt'ta MYK Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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