CHP Gençlik Kolları Kurultayı: Gelecek ve Umut - Son Dakika
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Politika

CHP Gençlik Kolları Kurultayı: Gelecek ve Umut

CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı, 1 Aralık'ta Ankara'da yapılacak ve yeni genel başkan belirlenecek.

20.11.2024 12:20
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CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı, "Gelecek ve Umut" sloganıyla 1 Aralık Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.

Önceki kurultayını 2021'de gerçekleştiren CHP Gençlik Kolları, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle parti kararı doğrultusunda 17. Olağan Kurultayı'nı 3 yıl sonra yapacak.

AA muhabirinin CHP kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, "Gelecek ve Umut" sloganıyla düzenlenecek kurultayda, tüm illerden delegeler yeni gençlik kolları genel başkanını seçecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kurultaya katılarak konuşma yapması bekleniyor.

Kurultaya ilişkin süreç, 29 Temmuz'daki ilçe kongrelerinin yapılmasıyla başladı. Bu kapsamda 1 Eylül'de tamamlanan ilçe kongrelerinde, ilçe gençlik kolu başkanları ve il kongrelerinde oy kullanacak delegeler belirlendi.

Süreç içerisinde 13 Ekim'de başlayan ve 20 Ekim'de sona eren il kongrelerinde ise il gençlik kolları başkanları ile kurultayda oy kullanacak delegeler seçildi.

Türkiye'nin 78 ili ve 900'ü aşkın ilçesinde örgütlü olan CHP Gençlik Kollarının 151 bin üyesi bulunuyor.

Mevcut Genel Başkan Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları Yönetmeliği'nde yer alan "30 yaş sınırı" dolayısıyla tekrar aday olamayacak. Şu ana kadar genel başkan adaylığını duyuran tek isim, CHP Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Gençlik Kolları Kurultayı: Gelecek ve Umut - Son Dakika

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