 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası tutuklularını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası tutuklularını ziyaret etti

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat davasından tutuklu bulunan komutanları cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında, tutuklu komutanların yaşlılık ve hastalıkla mücadele ettiği, ancak en çok haksız yere FETÖ'ye mensup kişilerin yürüttüğü bir süreç sonucunda mahkum oldukları ve hükümlü hale geldikleri ifade edildi. Ayrıca, dava sürecinde FETÖ üyeliklerinin ortaya çıktığı belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası tutuklularını ziyaret etti
03.01.2024 - 17:23,
Abone Ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat davasından tutuklu bulunan komutanları cezaevinde ziyaret etti.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 28 Şubat davasında tutuklanan emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak ve emekli Tümgeneral Cevat Temel ÖzkaynakSincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. İkili, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından basın açıklamasında bulundu.

Yankı Bağcıoğlu, tutuklu komutanların yıllarca PKK terör örgütü ile savaşmış komutanlar olduğunu söyleyerek, "Şimdi çetin cezaevi şartlarında yaşlılık ve hastalığın verdiği zorluklarla boğuşuyorlar ama bunun yanında onları en çok üzen şey haksız yere FETÖ'ye mensup hakimler, savcılar, bilirkişiler ve Genelkurmay'daki uzantıları vasıtasıyla yürütülen bir süreç sonunda kumpas sonucu burada mahkum olmaları ve hükümlü hale gelmeleri. 2007-2015 yılları arasında TSK çok değişik kumpaslara maruz kaldı. Birçok subayı, astsubayı, generali ve amirali tasfiye edildi. Bazıları hapishanelerde vefat ettiler. 28 Şubat da bu zincirin bir parçası" diye konuştu.

Gökçe Gökçen ise cezaevinde kalan generallerin sağlık durumları ve devam eden hukuki süreç hakkında avukatlarından bilgi alarak, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

"Yargılamanın her bir unsurunda karşımıza çıkan FETÖ üyeliklerini duyduk"

Dava sürecinin başlangıç yıllarında Türkiye gündeminin birçok siyasi davayla meşgul edildiğini söyleyen Gökçen, "Bu siyasi davalarda çokça oluşturulan delillerin bir kişi tarafından aslında yetkili olmayan savcılara ya da hakimlere teslim edilen birtakım deliller, sonrasında birbiriyle çelişkili ifadelere yer verilen iddianameler, devamında yargı süreci ilerlerken değiştirilen mahkeme heyetleri ve işin sonunda da bu yargılamanın her bir unsurunda karşımıza çıkan FETÖ üyeliklerini duyduk. Türkiye, birçok davada bunu yaşadı. Bu dava da onlardan bir tanesi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, 28 Şubat, Gökçen, Savunma, Ceza, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası tutuklularını ziyaret etti - Son Dakika


17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49
Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti

Son Dakika
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49 İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 18:01:45. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcıları, 28 Şubat davası tutuklularını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement