CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Biga'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Biga'da konuştu Açıklaması

04.03.2022 22:31
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Biga'da konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Biz inanıyoruz ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Biz inanıyoruz ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Türkiye rahat bir nefes alacak." dedi.

CHP Biga İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Erkek, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin güven veren ve yatırım çeken bir ülke olacağını söyledi.

Türkiye'nin son dönemde siyasi ve ekonomik kriz yaşadığını belirten Erkek, bunun sorumlusunun iktidar olduğunu kaydetti.

Erkek, Türkiye Cumhuriyeti'nin şahıs devletine dönüştürülmek istendiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz bu sistemle devam edemez. Sistemsizlikle, kural tanımazlıkla 84 milyon, freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyor. Buna bir 'dur' dememiz lazım. Tablo çok ağır, toplum derin bir yoksullukla karşı karşıya. Bugün Türkiye'nin verdiği mücadele o klasik anlamdaki sağ-sol mücadelesi değil, demokrasi mücadelesi. Çünkü Türkiye demokrasisini kaybetti. Önümüzdeki seçim siyasi partilerin de üzerinde bir ittifaklar seçimi olacak. Cumhur İttifakı mı? Millet İttifakı mı? Biz inanıyoruz ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Türkiye rahat bir nefes alacak."

Türkiye'nin sağlıklı, güven veren yeni bir sisteme ihtiyacının olduğunu dile getiren Erkek, "Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacı var. Yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Türkiye'nin kaynakları var. Yöneten iktidarların tercihi çok önemli bu kaynağın kullanımında. Türkiye için bir yeni bir sistem öneriyoruz. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi. İlk seçimde iktidar olacağız. Yeni Cumhurbaşkanı yeni meclis sivil toplumla beraber, üniversitelerle beraber toplumsal uzlaşmayla yeni bir anayasa değişikliğini milletimizin onayına sunacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP Biga İlçe Teşkilatı Başkanı Osman Öztürk'ün de katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Biga'da konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Biga'da konuştu Açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Biga'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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